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Une longue discussion
Jocelyn Gourvennec a cherché à «apaiser» Jeremy Frick avant le derby

Alors que John Williams a annoncé lundi que Servette allait chercher un nouveau numéro 1, Jeremy Frick était titulaire dans le derby lémanique mardi. Le portier a-t-il été déstabilisé? Jocelyn Gourvennec, en tout cas, a cherché à l'apaiser avant le match.
Publié: 11:11 heures
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Dernière mise à jour: 11:26 heures
Le portier de 33 ans a répondu à ses dirigeants par un blanchissage ce mardi.
Photo: keystone-sda.ch
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Tim GuilleminResponsable du pôle Sport

Même si Jeremy Frick est costaud mentalement, ce qu'il a eu l'occasion de prouver plusieurs fois au cours de sa carrière genevoise, riche de plus de 300 matches en grenat, l'annonce a tout de même dû être dure à digérer. Ce lundi, John Williams a en effet annoncé officiellement que le SFC était à la recherche d'un nouveau numéro 1 au poste de gardien, avec des paroles claires.

«On a fait une évaluation sportive du niveau de Jeremy et de là où on veut aller. Et on s'est dit qu'il fallait changer pour prendre quelqu'un de meilleur», a déclaré le Britannique et ces déclarations ont au moins le mérite de la franchise. Mais elles avaient tout de même également de quoi déstabiliser, même le gardien le plus solide dans la tête, surtout à la veille d'un derby lémanique.

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Jeremy Frick n'a toutefois rien laissé paraître d'une éventuelle frustration, bien au contraire. Son match a été solide, même s'il est difficile à juger au vu de l'apathie offensive du Lausanne-Sport, dont la seule action dangereuse aura été... un tir non cadré, cette tête d'Omar Janneh à côté du but genevois à la 70e. L'emblématique gardien genevois a passé une soirée très tranquille, faisant bien ce qu'il avait à faire, notamment au pied. Et Servette s'est imposé (2-0) sans trembler.

«Une bonne relation, faite de franchise»

Jocelyn Gourvennec avait bien évidemment senti le coup venir et a expliqué avoir échangé en profondeur avec son gardien lundi, le jour des annonces officielles de John Williams.

«Oui, j'ai parlé avec lui hier, assez longuement, avant la séance d'entraînement», a-t-il confirmé, en réponse à une interrogation de Blick sur les dispositions mentales de son gardien pour ce derby. «C'était une discussion entre un joueur et un entraîneur qui ont une bonne relation, faite de franchise.»

Que lui a-t-il dit? «Je voulais l'apaiser avant la séance et avant ce match. C'était important de laisser les choses retomber. On avait l'entraînement quarante-cinq minutes plus tard, je voulais qu'il soit bien dedans, bien dans sa tête autant que possible.» Voilà pour le court terme. Et sur la gestion à long plus terme? «Laissez-moi savourer la victoire dans le derby du Lac.»

Super League 24/25 - Championship Round
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
FC Thoune
36
33
74
2
FC St-Gall
FC St-Gall
36
23
66
3
FC Lugano
FC Lugano
36
13
63
4
FC Sion
FC Sion
36
23
61
5
FC Bâle
FC Bâle
36
3
56
6
Young Boys
Young Boys
36
6
51
Qualifications pour la Ligue des Champions
Qualification pour la Ligue Conférence
Super League 24/25 - Relégation
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Lucerne
FC Lucerne
37
7
50
2
Servette FC
Servette FC
37
6
50
3
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
37
-12
42
4
FC Zurich
FC Zurich
37
-21
38
5
Grasshopper Club Zurich
Grasshopper Club Zurich
37
-28
30
6
FC Winterthour
FC Winterthour
37
-53
23
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