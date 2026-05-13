Alors que John Williams a annoncé lundi que Servette allait chercher un nouveau numéro 1, Jeremy Frick était titulaire dans le derby lémanique mardi. Le portier a-t-il été déstabilisé? Jocelyn Gourvennec, en tout cas, a cherché à l'apaiser avant le match.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Même si Jeremy Frick est costaud mentalement, ce qu'il a eu l'occasion de prouver plusieurs fois au cours de sa carrière genevoise, riche de plus de 300 matches en grenat, l'annonce a tout de même dû être dure à digérer. Ce lundi, John Williams a en effet annoncé officiellement que le SFC était à la recherche d'un nouveau numéro 1 au poste de gardien, avec des paroles claires.

«On a fait une évaluation sportive du niveau de Jeremy et de là où on veut aller. Et on s'est dit qu'il fallait changer pour prendre quelqu'un de meilleur», a déclaré le Britannique et ces déclarations ont au moins le mérite de la franchise. Mais elles avaient tout de même également de quoi déstabiliser, même le gardien le plus solide dans la tête, surtout à la veille d'un derby lémanique.

Jeremy Frick n'a toutefois rien laissé paraître d'une éventuelle frustration, bien au contraire. Son match a été solide, même s'il est difficile à juger au vu de l'apathie offensive du Lausanne-Sport, dont la seule action dangereuse aura été... un tir non cadré, cette tête d'Omar Janneh à côté du but genevois à la 70e. L'emblématique gardien genevois a passé une soirée très tranquille, faisant bien ce qu'il avait à faire, notamment au pied. Et Servette s'est imposé (2-0) sans trembler.

«Une bonne relation, faite de franchise»

Jocelyn Gourvennec avait bien évidemment senti le coup venir et a expliqué avoir échangé en profondeur avec son gardien lundi, le jour des annonces officielles de John Williams.

«Oui, j'ai parlé avec lui hier, assez longuement, avant la séance d'entraînement», a-t-il confirmé, en réponse à une interrogation de Blick sur les dispositions mentales de son gardien pour ce derby. «C'était une discussion entre un joueur et un entraîneur qui ont une bonne relation, faite de franchise.»

Que lui a-t-il dit? «Je voulais l'apaiser avant la séance et avant ce match. C'était important de laisser les choses retomber. On avait l'entraînement quarante-cinq minutes plus tard, je voulais qu'il soit bien dedans, bien dans sa tête autant que possible.» Voilà pour le court terme. Et sur la gestion à long plus terme? «Laissez-moi savourer la victoire dans le derby du Lac.»