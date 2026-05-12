Le dernier derby lémanique de la saison a souri au Servette FC (2-0). Les Genevois ont inscrit deux buts en quatre minutes pour prendre le meilleur sur le Lausanne-Sport.

Thomas Freiburghaus Journaliste

Le Servette FC et le Lausanne-Sport sont deux rivaux, cela va sans dire. Mais en cette saison 2025/26, les ennemis se ressemblent. Plutôt ambitieux à l’été dernier, les deux clubs lémaniques n'ont pas répondu aux attentes, connaissant chacun un changement d'entraîneur, trébuchant tous deux à Yverdon en Coupe de Suisse, terminant dans le «Relegation Group».

Mardi, SFC et LS se retrouvaient pour le dernier derby lémanique de leur saison. Et là encore, ça ne s'invente pas, les deux clubs étaient dos à dos avant la rencontre, avec une victoire chacun et un match nul jusque là. Se jouait à la Praille, finalement, surtout l'honneur et l'envie de terminer au mieux une saison terne. C'est déjà pas mal.

Miroslav Stevanovic sort sur blessure

Enflammée dans les tribunes, la première mi-temps l’a moins été sur le pré. Après 45 minutes de jeu, il n’y avait eu qu'un tir cadré, sur la première occasion de la rencontre, tombée à la... 22e. Miroslav Stevanovic, bien lancé par Junior Kadile dans la surface, pouvait contourner Karlo Letica, mais voyait son essai repoussé avant la ligne de but par Karim Sow.

Une dizaine de minutes plus tard, le génial Bosnien devait céder sa place à Jérémy Guillemenot, visiblement touché au genou droit. De son côté, le LS avait tenté deux fois sa chance, par Omar Janneh (au-dessus) et Florent Mollet (contré), et c'est à peu près tout.

Deux buts en quatre minutes

Au retour des vestiaires, Servette poussait, mais commettait trop d'imprécision dans le dernier ou l'avant-dernier geste. À la 60e, il a fallu une immense parade de Karlo Letica devant une tête à bout portant de Samuel Mraz. Mais sur le corner qui a suivi, le gardien du LS a fait ce qu'il a pu: détourner un bel enroulé de Junior Kadile devant lui. Malheureusement pour les Lausannois, c'est David Douline qui était le plus prompt pour reprendre la balle. Le milieu de terrain du Servette FC pouvait inscrire le 1-0 à la 61e.

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À peine quatre minutes plus tard, les Genevois doublaient la mise, à nouveau suite à un corner. Cette fois, Thomas Lopes pouvait servir sur un plateau Samuel Mraz, lequel transformait sans trembler du pied gauche. La partie souriait aux locaux et échappait aux Lausannois. Ceux-ci auraient pu se relancer à la 70e, si Omar Janneh était parvenu à cadrer sa tête sur un centre puissant. Mais il n'en a rien été et le SFC a gardé ses deux buts d'avance. Et ce jusqu'à la fin de la partie. Même si Junior Kadile aurait pu corser l'addition à la 81e, après un tir en bout de course trop écrasé. Ou Jérémy Frick offrir un but au LS, après une faute de main suite à une tentative de Alban Adjdini, premier tir cadré lausannois de la rencontre, à trois minutes de la fin.

Grâce à cette victoire dans l'ultime derby lémanique, Servette aura remporté son face-à-face contre Lausanne sur l'ensemble de la saison et pointe désormais à huit points de son rival préféré.