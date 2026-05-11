Timothé Cognat a exprimé son intention de quitter Servette cet été. Mais y a-t-il une chance que le génial milieu de terrain français reste à Genève? Le nouveau directeur sportif John Williams s'y emploie. Et croit en ses chances de le faire changer d'avis.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Le 16 septembre dernier, il y a bien moins d'une année donc, le Servette FC annonçait la prolongation du contrat de Timothé Cognat jusqu'en 2029. Or, ce printemps, le milieu de terrain français de 28 ans expliquait aux médias avoir obtenu un bon de sortie de la part du club grenat et qu'il était temps pour lui d'aller voir ailleurs. En clair, qu'il demandait à être libéré de ce contrat. Pourquoi ce revirement de situation soudain? Lui seul a la réponse. Mais la communication était claire: le génial meneur de jeu avait des envies d'ailleurs.

La direction de Servette en a pris acte et avait, selon Timothé Cognat, donné sa parole pour ne pas empêcher un transfert cet été. Ce lundi, là aussi devant les médias, le président Hervé Broch a confirmé que le club n'allait pas s'opposer à un départ de Timothé Cognat «par respect pour tout ce qu'il a fait pour nous». Le bon de sortie existe bel et bien. Mais pas à n'importe quel prix. «S'il part ou non, cela dépendra de trois parties: Servette, Timo et un autre club.»

Le président enchaîne: «Ce qu'il a fait chez nous depuis huit ans est incroyable. Je suis ravi de pouvoir compter sur un joueur d'exception comme lui et j'espère vraiment qu'on va pouvoir le voir très longtemps ici à Genève.» En clair, le départ n'est pas encore acté, même si un «gentleman's agreement» existe. Et un transfert dépendra clairement du montant proposé par un autre club.

«Maintenant, la balle est dans son camp»

Un homme, en tout cas, s'est mis en tête de conserver Timothé Cognat à Genève. Et son nom est John Williams. «Il a démontré depuis des années quel était son niveau de performance. Et il est très élevé. Ceux qui suivent Servette depuis plus longtemps que moi le savent mieux que moi encore. Donc moi, même avec 1% de chances, je vais tout faire pour qu'il reste. J'ai discuté avec lui, j'ai tenté ma chance, maintenant la balle est dans son camp. Je suis compétitif, je veux avoir les meilleurs joueurs dans mon effectif. Et il en fait partie», a assuré le nouveau directeur sportif du SFC ce lundi.

Concrètement? Va-t-il retenir le joueur contre son gré, en s'appuyant sur le contrat encore valable? En réalité, John Williams pourrait affirmer à Timothé Cognat que les promesses qui lui ont été faites ne le concernent pas, vu qu'il n'était pas encore là au moment où elles ont été prononcées. Ce serait un peu cavalier, mais le monde du football en a vu d'autres...

«Non, je ne le ferai pas, assure le Britannique. Tout se passe en bonne intelligence. Oui, il y a des choses qui lui ont été dites avant que j'arrive. Il n'y a pas de conflit là-dessus. Mais oui, j'ai eu un entretien individuel avec lui, je lui ai expliqué notre projet sportif et je lui ai dit que, même si des promesses lui ont été faites et qu'il avait pris une décision, il pouvait rester à Servette s'il le désirait. La priorité numéro 1, c'est de le garder. Il n'est pas obligé de rester sur sa position. Je lui ai expliqué qu'il y avait un projet sportif intéressant qui arrivait pour la saison prochaine. Il a, à terme, l'occasion de marquer encore plus l'histoire du club en remportant un titre. Il a une belle histoire ici. Mais il peut aller encore plus loin.»

Une comparaison osée avec Kylian Mbappé

John Williams a-t-il le sentiment d'avoir touché le coeur -et la tête- du milieu de terrain français? «J'espère.» Il s'est même laissé aller à une comparaison osée. «Je lui ai dit que Mbappé regrettait peut-être de ne pas avoir gagné la Champions League avec Paris. Je ne dis pas qu'il vivra la même chose, attention, c'était plus pour la petite histoire qu'autre chose.»

Le directeur sportif n'a-t-il pas peur que le fait que le bon de sortie ait été rendu public fasse baisser la valeur marchande du milieu de terrain français? «Non. Le club va être respecté. Il ne partira pas pour une somme qui ne soit pas digne de son niveau et de son parcours. Mais on ne va pas avoir une position extrémiste non plus, parce qu'on est conscients de l'apport qu'il a eu ici. On va essayer d'être intelligents et compréhensifs, mais ça ne veut pas dire ne pas être respectés et être naïfs.»