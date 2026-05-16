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Jérémy Guillemenot buteur
Servette termine bien la saison et peut partir serein en vacances

Servette termine la saison avec un huitième match sans défaite (six victoires, deux nuls) en allant s'imposer 2-0 sur le terrain du FC Zurich. Jérémy Guillemenot, auteur de l'ouverture du score, s'est offert une sortie en grenat en beauté.
Publié: 19:54 heures
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Servette est en feu en cette fin de saison.
Photo: Roger Albrecht/freshfocus
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Tim GuilleminResponsable du pôle Sport

C'est désormais officiel, le Servette FC va terminer 8e de cette saison de Super League, douze mois après son titre de vice-champion. Et pourtant, l'impression globale laissée par les Genevois est plus qu'encourageante en cette fin de saison, eux qui se sont imposés 1-0 à Zurich ce samedi et sont ainsi invaincus depuis le 15 mars, soit exactement deux mois. Dans ce laps de temps, ils ont remporté six victoires et concédé deux nuls. Leur duel à distance dans ce tour de relégation a finalement tourné en faveur du FC Lucerne, net vainqueur dans le même temps à Winterthour (3-0) ce samedi.

Une superbe action collective pour le 1-0 de Jérémy Guillemenot

Servette a ouvert le score à la 26e grâce à une magnifique action à trois entre Junior Kadile, Bradley Mazikou et Lamine Fomba sur le côté gauche, conclue par Jérémy Guillemenot d'un tacle dans le but vide. La fin parfaite pour «l'enfant du SFC», qui disputait ce samedi son dernier match en grenat et profitait de l'absence de Miroslav Stevanovic pour débuter en soutien de Samuel Mraz en pointe.

Le FC Zurich s'est retrouvé à dix à la 36e après l'expulsion d'Ivan Cavaleiro, coupable d'un geste dangereux, et par derrière, sur Loun Srdanovic. Heureusement, le jeune latéral droit genevois n'a pas été blessé sur l'action.

Le SFC a doublé la mise à la 88e grâce à l'inévitable Junior Kadile, lequel a inscrit le 2-0 d'un fort joli tir. Place désormais aux vacances, qui auront lieu dès dimanche midi, après un dernier temps en commun et un repas collectif pour les joueurs et le staff du Servette FC. En lançant dès la fin du mois de juin l'opération «retour en Europe».

Super League 24/25 - Championship Round
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
FC Thoune
37
28
74
2
FC St-Gall
FC St-Gall
37
25
69
3
FC Lugano
FC Lugano
37
13
64
4
FC Sion
FC Sion
37
23
62
5
FC Bâle
FC Bâle
37
1
56
6
Young Boys
Young Boys
37
11
54
Qualifications pour la Ligue des Champions
Qualification pour la Ligue Conférence
Super League 24/25 - Relégation
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Lucerne
FC Lucerne
38
10
53
2
Servette FC
Servette FC
38
8
53
3
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
38
-14
42
4
FC Zurich
FC Zurich
38
-23
38
5
Grasshopper Club Zurich
Grasshopper Club Zurich
38
-26
33
6
FC Winterthour
FC Winterthour
38
-56
23
Barrages de relégation
Relégation
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