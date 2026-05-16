Servette termine la saison avec un huitième match sans défaite (six victoires, deux nuls) en allant s'imposer 2-0 sur le terrain du FC Zurich. Jérémy Guillemenot, auteur de l'ouverture du score, s'est offert une sortie en grenat en beauté.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

C'est désormais officiel, le Servette FC va terminer 8e de cette saison de Super League, douze mois après son titre de vice-champion. Et pourtant, l'impression globale laissée par les Genevois est plus qu'encourageante en cette fin de saison, eux qui se sont imposés 1-0 à Zurich ce samedi et sont ainsi invaincus depuis le 15 mars, soit exactement deux mois. Dans ce laps de temps, ils ont remporté six victoires et concédé deux nuls. Leur duel à distance dans ce tour de relégation a finalement tourné en faveur du FC Lucerne, net vainqueur dans le même temps à Winterthour (3-0) ce samedi.

Une superbe action collective pour le 1-0 de Jérémy Guillemenot

Servette a ouvert le score à la 26e grâce à une magnifique action à trois entre Junior Kadile, Bradley Mazikou et Lamine Fomba sur le côté gauche, conclue par Jérémy Guillemenot d'un tacle dans le but vide. La fin parfaite pour «l'enfant du SFC», qui disputait ce samedi son dernier match en grenat et profitait de l'absence de Miroslav Stevanovic pour débuter en soutien de Samuel Mraz en pointe.

Le FC Zurich s'est retrouvé à dix à la 36e après l'expulsion d'Ivan Cavaleiro, coupable d'un geste dangereux, et par derrière, sur Loun Srdanovic. Heureusement, le jeune latéral droit genevois n'a pas été blessé sur l'action.

Le SFC a doublé la mise à la 88e grâce à l'inévitable Junior Kadile, lequel a inscrit le 2-0 d'un fort joli tir. Place désormais aux vacances, qui auront lieu dès dimanche midi, après un dernier temps en commun et un repas collectif pour les joueurs et le staff du Servette FC. En lançant dès la fin du mois de juin l'opération «retour en Europe».