Le Servette FC a officialisé mercredi l'arrivée d'Edvinas Gertmonas. Le gardien lituanien a signé avec le club genevois jusqu'en 2029.

Blick Sport

Comme annoncé mardi par Blick, le Servette FC a bel et bien trouvé son nouveau gardien de but, en la personne d'Edvinas Gertmonas. Le club genevois a officialisé la signature du portier lituanien mercredi en début de soirée.

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Le gardien d'1m92 arrive de l'Universitatea Cluj, en Roumanie, où il évoluait depuis 2024. Avant cela, le Lituanien avait porté les couleurs du FK Atlantas, mais aussi du Stade Rennais (aucun match avec la première équipe) et du FK Žalgiris. Avec ce dernier club, il a remporté plusieurs titres au pays et disputé des rencontres de Coupes d'Europe.

«Edvinas Gertmonas possède une solide expérience du football européen», avance le Servette FC dans un communiqué. Le club grenat précise aussi que l'international lituanien (25 sélections) portera le No 1 à Servette. Il se battre avec Jeremy Frick, No 32 genevois, pour la place de titulaire dans les buts. «Le Servette FC lui souhaite la bienvenue et lui adresse ses meilleurs vœux de succès sous le maillot grenat», conclut le communiqué.