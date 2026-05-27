Comme annoncé mardi par Blick, le Servette FC a bel et bien trouvé son nouveau gardien de but, en la personne d'Edvinas Gertmonas. Le club genevois a officialisé la signature du portier lituanien mercredi en début de soirée.
Le gardien d'1m92 arrive de l'Universitatea Cluj, en Roumanie, où il évoluait depuis 2024. Avant cela, le Lituanien avait porté les couleurs du FK Atlantas, mais aussi du Stade Rennais (aucun match avec la première équipe) et du FK Žalgiris. Avec ce dernier club, il a remporté plusieurs titres au pays et disputé des rencontres de Coupes d'Europe.
«Edvinas Gertmonas possède une solide expérience du football européen», avance le Servette FC dans un communiqué. Le club grenat précise aussi que l'international lituanien (25 sélections) portera le No 1 à Servette. Il se battre avec Jeremy Frick, No 32 genevois, pour la place de titulaire dans les buts. «Le Servette FC lui souhaite la bienvenue et lui adresse ses meilleurs vœux de succès sous le maillot grenat», conclut le communiqué.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
38
28
75
2
FC St-Gall
38
25
70
3
FC Lugano
38
17
67
4
FC Sion
38
23
63
5
FC Bâle
38
-3
56
6
Young Boys
38
11
55
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Lucerne
38
10
53
2
Servette FC
38
8
53
3
FC Lausanne-Sport
38
-14
42
4
FC Zurich
38
-23
38
5
Grasshopper Club Zurich
38
-26
33
6
FC Winterthour
38
-56
23