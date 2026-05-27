L'AC Milan se bat pour attirer Andoni Iraola, après avoir limogé Massimiliano Allegri, lundi. L'entraîneur espagnol, libre après son passage à Bournemouth, est au cœur des convoitises des grands clubs européens.

Gian-Andri Baumgartner

L'C Milan entre à son tour dans la course pour s’attacher les services de Andoni Iraola. Selon Sky Sports, les Rossoneri souhaitent faire de l’Espagnol – dont l’aventure avec AFC Bournemouth a pris fin à l’issue de la saison – leur nouvel entraîneur principal. Il succéderait à Massimiliano Allegri, licencié lundi. Le technicien toscan a payé, tout comme le CEO Giorgio Furlani et le directeur sportif Igli Tare, l’échec de la qualification pour la Ligue des champions.

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Mais l'AC Milan est loin d’être seul sur le dossier. D’après Bild, le Bayer Leverkusen considère également Andoni Iraola comme une option crédible pour remplacer Kasper Hjulmand, sur le départ. De son côté, Naples recherche aussi un nouvel entraîneur après le départ d'Antonio Conte.

Liverpool également dans le coup?

L’Espagnol pourrait tout aussi bien rester en Angleterre. Crystal Palace s’intéresserait également à lui, alors que Oliver Glasner devrait quitter le club après deux saisons réussies — avec, peut-être, un titre en Conference League à la clé mercredi soir. Selon The Sun, Liverpool surveillerait également la situation. Les Reds continuent pourtant d’afficher publiquement leur soutien à Arne Slot, malgré une saison jugée décevante.

Si Iraola attire autant les grands clubs européens, c’est parce qu’il a profondément transformé Bournemouth en seulement trois saisons. L’entraîneur originaire d’Usurbil, au Pays basque, a conduit les Cherries au meilleur exercice de leur histoire en Premier League. Avec 57 points et une sixième place finale — deux records pour le club — Bournemouth s’est qualifié pour une compétition européenne pour la toute première fois de son histoire.