Servette a-t-il trouvé son nouveau gardien?

Selon les informations de Blick, le Servette FC devrait recruter l'international lituanien Edvinas Gertmonas. Le gardien arriverait libre de l'Universitatea Cluj, club roumain.

Lucas Werder

Servette aurait dégoté son nouveau gardien. Selon les informations de Blick, Edvinas Gertmonas devrait se disputer la place de titulaire avec le capitaine Jeremy Frick dans les buts genevois la saison prochaine. L’international lituanien évolue actuellement à l’Universitatea Cluj, troisième du championnat roumain, où son contrat arrive à expiration.

Entre 2015 et 2019, le gardien lituanien appartenait au Stade Rennais. Mais en quatre saisons, il n’a jamais disputé le moindre match avec les Bretons et a été prêté à plusieurs reprises dans son pays d’origine. Edvinas Gertmonas possède d'ailleurs un palmarès bien fourni avec le Žalgiris Vilnius. Il a remporté trois titres de champion, deux Coupes et deux Supercoupes. Depuis quatre ans, il est également titulaire de la sélection lituanienne.