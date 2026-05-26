Servette a-t-il trouvé son nouveau gardien?

Servette aurait dégoté son nouveau gardien. Selon les informations de Blick, Edvinas Gertmonas devrait se disputer la place de titulaire avec le capitaine Jeremy Frick dans les buts genevois la saison prochaine. L’international lituanien évolue actuellement à l’Universitatea Cluj, troisième du championnat roumain, où son contrat arrive à expiration.
Entre 2015 et 2019, le gardien lituanien appartenait au Stade Rennais. Mais en quatre saisons, il n’a jamais disputé le moindre match avec les Bretons et a été prêté à plusieurs reprises dans son pays d’origine. Edvinas Gertmonas possède d'ailleurs un palmarès bien fourni avec le Žalgiris Vilnius. Il a remporté trois titres de champion, deux Coupes et deux Supercoupes. Depuis quatre ans, il est également titulaire de la sélection lituanienne.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
38
28
75
2
FC St-Gall
38
25
70
3
FC Lugano
38
17
67
4
FC Sion
38
23
63
5
FC Bâle
38
-3
56
6
Young Boys
38
11
55
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Lucerne
38
10
53
2
Servette FC
38
8
53
3
FC Lausanne-Sport
38
-14
42
4
FC Zurich
38
-23
38
5
Grasshopper Club Zurich
38
-26
33
6
FC Winterthour
38
-56
23