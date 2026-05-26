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Un Lituanien en approche
Servette a-t-il trouvé son nouveau gardien?

Selon les informations de Blick, le Servette FC devrait recruter l'international lituanien Edvinas Gertmonas. Le gardien arriverait libre de l'Universitatea Cluj, club roumain.
Publié: il y a 24 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 9 minutes
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Servette aurait trouvé son nouveau gardien, en la personne d'Edvinas Gertmonas.
Photo: keystone-sda.ch
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Lucas Werder

Servette aurait dégoté son nouveau gardien. Selon les informations de Blick, Edvinas Gertmonas devrait se disputer la place de titulaire avec le capitaine Jeremy Frick dans les buts genevois la saison prochaine. L’international lituanien évolue actuellement à l’Universitatea Cluj, troisième du championnat roumain, où son contrat arrive à expiration.

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Entre 2015 et 2019, le gardien lituanien appartenait au Stade Rennais. Mais en quatre saisons, il n’a jamais disputé le moindre match avec les Bretons et a été prêté à plusieurs reprises dans son pays d’origine. Edvinas Gertmonas possède d'ailleurs un palmarès bien fourni avec le Žalgiris Vilnius. Il a remporté trois titres de champion, deux Coupes et deux Supercoupes. Depuis quatre ans, il est également titulaire de la sélection lituanienne.

Super League 24/25 - Championship Round
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
FC Thoune
38
28
75
2
FC St-Gall
FC St-Gall
38
25
70
3
FC Lugano
FC Lugano
38
17
67
4
FC Sion
FC Sion
38
23
63
5
FC Bâle
FC Bâle
38
-3
56
6
Young Boys
Young Boys
38
11
55
Qualifications pour la Ligue des Champions
Qualification Ligue Europa de l'UEFA
Qualification pour la Ligue Conférence
Super League 24/25 - Relégation
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Lucerne
FC Lucerne
38
10
53
2
Servette FC
Servette FC
38
8
53
3
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
38
-14
42
4
FC Zurich
FC Zurich
38
-23
38
5
Grasshopper Club Zurich
Grasshopper Club Zurich
38
-26
33
6
FC Winterthour
FC Winterthour
38
-56
23
Barrages de relégation
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