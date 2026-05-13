Thomas Freiburghaus

Le Servette FC l’avait annoncé plus tôt dans la journée de mardi, ce derby lémanique serait la dernière rencontre de Jérémy Guillemenot sous le maillot grenat à la Praille. Et encore fallait-il que dernière danse il y ait, puisque le No 21 commençait la partie sur le banc. Mais le sort s’en est mêlé, Miroslav Stevanovic a été touché au genou et le Genevois a pu faire son entrée en jeu à la 34e.

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«Je rentre en sachant que ça allait être mon dernier match ici, commence Jérémy Guillemenot. J’ai essayé de donner le maximum sur chaque ballon. Le temps est passé très vite.» Plus vite, sans doute, que les quelques périodes difficiles qu’a vécu le natif de Genève depuis son retour à Servette, à l’été 2023. Fêté à la fin de la partie – en compagnie des autres partants Gaël Ondoua et Joël Mall –, Jérémy Guillemenot parle avec des «émotions partagées» de ses «saisons compliquées».

Des saisons compliquées

Car l’histoire du retour de l’enfant du club, qui avait quitté Servette pour le FC Barcelone à 18 ans, n’a pas été celle espérée. Recruté après des années réussies à Saint-Gall (11 buts, 7 passes décisives en 32 matches de Super League en 2022/23), il n’a pu répondre aux attentes (exigeantes) placées en lui. Jérémy Guillemenot a souvent été critiqué, parfois même sifflé par ses propres supporters. «Si nous on ne peut pas se faire siffler alors que les meilleurs joueurs du monde se font siffler…», répond-il humblement, tout en admettant avoir été atteint par les critiques. «Parce que c’est mon club, que je n’ai jamais triché», continue-t-il.

«Il a souffert des critiques et c’est normal. J’ai connu ça à sa place, dans le club qui m’a révélé. On doit se remettre en question, mais ça blesse quand même», analyse quant à lui Jocelyn Gourvennec, qui l’a rencontré «pas bien du tout psychologiquement» à son arrivée au club, l'été dernier.

Au-delà des critiques des supporters ou du temps de jeu, les problèmes de Jérémy Guillemenot étaient de l’ordre du privé. «Il n’y a pas que le foot. Quand tu n'es pas bien mentalement, qu'il se passe des choses en dehors... ça ne peut pas marcher. Moi, il faut que je sois libre dans ma tête pour l’être sur le terrain.»

Il l’a été un temps cette saison, relancé par un Jocelyn Gourvennec qui dit avoir «une très bonne relation» avec son joueur. «Il a pris un break, est revenu frais mentalement. On a retrouvé un vrai guerrier. Et il a mis des buts parce qu’il se sentait bien», détaille son entraîneur. Notamment trois réussites en deux rencontres face à Saint-Gall et Sion, fin janvier dernier.

Le titre en Coupe avec «son» Servette

Pas suffisant pour garder une place de titulaire indiscutable, ni pour convaincre son club et sa nouvelle direction sportive de le garder pour une quatrième saison. Pour autant, le joueur n’a pas de regret: «J’ai essayé, parfois ça n’a pas marché, parfois ça a marché. C’est comme ça», expose-t-il, simplement.

S’il y a bien une chose qui a marché et qui lui restera en tête à jamais, c’est bien la Coupe de Suisse décrochée, en 2023. Un premier titre majeur pour son club, depuis la Coupe de 2001. «Étant gamin, on a toujours entendu que Servette gagnait des titres. Revenir dans mon club et la première année gagner un titre, c’est quelque chose d’extraordinaire, d’inoubliable», sourit timidement l'enfant de Genève. Surtout, ce club restera pour toujours important pour ce joueur sensible: «Ça reste quand même mon Servette. Ça restera quelque part dans mon coeur.» Il y aura disputé un total de 137 matches pour 26 buts et 15 passes décisives.

Y aura-t-il un 138e à Zurich, samedi? Rien n'est moins sûr. Ce qui est certain, c'est que l'épisode 2 de Jérémy Guillemenot au Servette FC prendra fin après la dernière journée de la saison. Et ensuite? «Je vais prendre du temps pour moi, me reposer physiquement et mentalement», souffle-t-il. Pour son futur, l'attaquant genevois dit sincèrement ne rien en savoir, tout en restant ouvert à toutes les propositions. «Je veux retrouver le plaisir et un endroit qui me plaît.» C'est l'essentiel et cela serait déjà beaucoup.