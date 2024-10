Yverdon a effacé de vilains souvenirs liés à Lugano

Bastien Feller Journaliste Blick

«Nous aimons toujours autant jouer ici», reconnaît dans un large sourire William Le Pogam après la victoire deux buts à zéro d'Yverdon Sport ce dimanche face à Lugano. Il faut dire que les Yverdonnois ont remporté dix de leurs douze points au Municipal. Mais ça, c'est un refrain bien connu depuis leur retour en Super League voilà 16 mois.

Dimanche face à Lugano, Yverdon a fait du Yverdon: jouer sans complexe et avec détermination devant son public, comme ce fut notamment le cas contre Young Boys (2-2) et Saint-Gall (1-0). Et cela malgré les souvenirs douloureux des Nord-vaudois face aux Tessinois. Lors de la saison dernière, ces derniers s'étaient en effet imposés à trois reprises, dont deux fois sur des scores larges: 6-1 et 0-5 (2-0 quant à la dernière confrontation).

Souvenirs douloureux effacés

Alors forcément, Alessandro Mangiarratti et ses joueurs ont préparé cette dixième journée de championnat avec cette statistique dans un coin de la tête. «C'est un adversaire qui ne nous convient pas trop, acquiesce le capitaine yverdonnois. Nous nous sommes dits toute la semaine que nous ne pouvions pas faire pire que la saison dernière.»

Chose faite, avec ce précieux succès face à l'un des candidats au titre en fin de saison. «Aujourd'hui, nous avons mis les ingrédients qu'il fallait. Du moins défensivement. Offensivement, nous avons tenté d'exploiter les occasions qui se présentaient.» Mais mieux que ça, les Verts ont bien entamé la rencontre, se créant plusieurs situations sur leur flanc droit grâce aux impulsions de Marley Aké et de Franco Gonzalez. Amir Saipi n'a cependant jamais réellement été mis en danger, lui qui n'a même réalisé son premier arrêt qu'à la 75e, alors que le score était déjà de 2-0.

«Je savais qu'il y avait penalty»

Leur abnégation a donc payé. Tout d'abord en fin de première mi-temps, lorsque Moussa Baradji a obtenu un penalty à la suite d'une faute incontestable de Hicham Mahou. «J'étais choqué de recevoir un carton jaune, confie le joueur yverdonnois au moment d'évoquer cette fameuse 46e minute de jeu. Après visionnage de la scène, Désirée Grundbacher est à juste titre revenue sur sa décision initiale. «Je savais qu'il y avait penalty, donc je suis resté à terre pour faire appel à la VAR, explique-t-il encore. Mais j'étais serein, je savais que nous allions obtenir ce penalty.»

Concernant le deuxième but, un autogoal d'Ayman El Wafi, le milieu de terrain ne veut pas entendre parler de cadeau ou de chance. «Rien n'est fait au hasard, le match a été préparé», répond-il, dans un large sourire. Reste qu'Yverdon continue visiblement d'avoir les Dieux du football avec lui lorsqu'il évolue dans son stade Municipal.

Manque encore de justesse devant

«Ici, c'est toujours spécial. Nous essayons d'enflammer les matches, que ce soit dans les duels, au niveau de l'intensité et du rythme. Nous allons moins nous regarder et mettre un peu de folie», énumère William Le Pogam. De l'envie, il y en a eu, dans tous les secteurs de jeu. C'est vrai. Il a toutefois souvent manqué le dernier geste, la justesse dans l'ultime passe dans les trente mètres adverses.

«Nous n'arrivons pas à être assez dangereux sur certaines situations», peste de son côté Alessandro Mangiarratti après la rencontre, tout en se montrant légèrement agacé quant à la gestion de certaines situations de contres attaques. Yverdon, qui s'est offert un «bon bol d'air frais» avec désormais cinq points d'avance sur la lanterne rouge Winterthour et qui a recollé au FC Sion (7e, 12 points) et Saint-Gall (6e, 14 points), sait ainsi ce qu'il lui reste à travailler pour remplir sa mission maintien en Super League.