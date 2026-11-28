En concédant le nul au Lausanne-Sport (0-0) ce samedi à la Praille, le Servette FC vient de passer un troisième match consécutif sans marquer! Une série négative qui embête Jocelyn Gourvennec, lequel réclame plus de simplicité dans le jeu de la part de ses joueurs offensifs.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Que retirer de positif pour le Servette FC de ce match nul un peu triste (0-0) face au dernier du championnat, le Lausanne-Sport? «On a fait un match parfait sur le plan défensif. Ils n’ont pas eu une seule occasion», a commencé par relever Jocelyn Gourvennec. Vrai: le LS n'a cadré aucun tir et Léo Besson a bien failli prendre froid au cours de la deuxième période tant il n'a vu le ballon que de très loin. Le SFC a été dominant après la pause et jamais Lausanne n'a semblé en mesure de pouvoir prétendre à la victoire. Indéniablement, les Grenat ont été costauds, dans le sillage d'une charnière centrale Steve Rouiller-Marco Burch impeccable, comme très souvent.

Trois matches sans marquer

Mais sinon? L'entrée du tout jeune Matthew Wood (17 ans), apparu sur le terrain à la 85e, a été pleine de dynamisme, et il est même allé jusqu'à obtenir un penalty annulé à juste titre par la VAR.

Pas de quoi cependant trop s'enflammer pour un Servette FC qui n'a pas marqué le moindre but depuis trois matches (Zurich 0-0, Sion 0-2, Lausanne 0-0), soit depuis la blessure de Kingtsone Mutandwa en tout de début de match à Saint-Gall (défaite 1-2, but de Jesper Karlsson). C'est bien simple: sans son buteur en série zambien, Servette n'y arrive plus. Et peine même à se montrer dangereux.

«Contre Zurich, je suis d'accord, mais ce soir, on a eu les situations, mais on n'a pas réussi à marquer», a précisé Jocelyn Gourvennec, en faisant notamment référence à l'immense chance de but gâchée par Mathis Lambourde à la 50e. Comment l'ailier français a-t-il pu ne pas cadrer son envoi? La réponse est difficile à trouver, tant la situation semblait facile à exploiter.

Une première mi-temps compliquée

C'est un fait, Servette a été bien meilleur en deuxième mi-temps qu'en première, son début de match ayant été très laborieux. «Ils nous ont bien pressés d'entrée, on a été gênés dans la construction. On a fait les correctifs nécessaires à la pause et c'était mieux ensuite», a expliqué Jocelyn Gourvennec, lequel a cherché à protéger ses joueurs offensifs malgré ce troisième match de suite sans marquer.

«Bien sûr que c'est décevant. On se complique la vie sur des choix. C'était déjà mieux qu'à Sion de ce point de vue, mais pas encore suffisant. Mais il ne faut pas oublier une chose: à part Jesper Karlsson, ce sont de jeunes joueurs. Ils ont entre 19 et 20 ans», a détaillé le technicien breton en parlant de Jemy Sida, Thomas Lopes et Mathis Lambourde. Il a d'ailleurs décidé de leur faire confiance en les titularisant à nouveau, décidant volontairement de se priver de l'expérience de Samuel Mraz, lequel est entré à l'heure de jeu, tout comme David Datro Fofana. Il y a cependant fort à parier que l'attaquant arrivé de Chelsea sera titulaire dès qu'il aura plus de trente minutes dans les jambes, tant l'attaque du SFC est dans le dur en ce moment.

«Les grands joueurs jouent simple»

«On doit mieux interpréter le jeu, mieux le lire. On travaille, on progresse petit à petit, ce qui est normal avec des jeunes joueurs. Ils doivent apprendre à jouer simple. Le haut niveau, c'est très difficile, mais si on se complique la vie, c'est encore plus difficile. Les grand joueurs jouent simple, on doit s'en imprégner. Je leur dis souvent de s'inspirer de Miroslav Stevanovic, lequel est excellent pour faire les bons choix et jouer juste», a enchaîné l'ancien huméro 10, en regrettant fortement la blessure de son génie bosnien, lequel lui manque en match, mais aussi à l'entraînement.

Attention à Xamax jeudi

«On doit trouver d'autres solutions. Nos jeunes apportent de la fraîcheur, ils sont méritants. J'ai essayé de créer du dynamisme ce soir avec du coaching, mais ça n'a pas été suffisant», a-t-il encore observé, le regard déjà tourné vers jeudi et un déplacement sur le synthétique de Xamax en huitièmes de la Coupe de Suisse. Un match où il faudra bien trouver le chemin des filets afin de s'éviter un immense camouflet, qui ferait extrêmement tache en cette fin d'année.