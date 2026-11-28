Le Lausanne-Sport a pris un point à Genève (0-0) ce samedi, mais il est poursuivi par la poisse! Cette semaine, deux nouveaux blessés sont venus s'ajouter à une trop longue liste, dont Morgan Poaty le matin du match... «Incroyable!», peste Ludovic Magnin.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

«En trente dans dans le football, je n'ai jamais vu ça.» Ludovic Magnin s'est un peu rajeuni ce samedi en conférence de presse d'après-match, lui qui a fêté ses 47 ans au printemps, mais l'idée est la même: la poisse qui frappe le Lausanne-Sport depuis quelques semaines est inédite. Dernière catastrophe en date: la blessure de Morgan Poaty... le matin de ce déplacement à Genève, au réveil musculaire!

Trois os cassés en trois semaines!

«C'est incroyable. Tout simplement incroyable. On faisait un petit 5 contre 2 et il est retombé sur le coude sur le synthétique. Out!», peste l'entraîneur du Lausanne-Sport, encore abasourdi plusieurs heures après. «Ça a été un choc pour tout le monde. J'ai réuni l'équipe dans le vestiaire et j'ai fait passer un message d'unité», a-t-il également dévoilé. Depuis son arrivée, il y a moins de trois semaines, le LS a déjà perdu trois joueurs pour une longue durée: Alban Ajdini, Nathan Butler-Oyedeji et, donc, Morgan Poaty.

«Ce ne sont pas des blessures musculaires, mais trois os cassés. C'est vraiment particulier», a enchaîné Ludovic Magnin, déjà privé de Tyler Fredricson, Nicky Beloko, Koba Koindredi et de Beyatt Lekoueiry, blessés depuis le début de la saison. Y a-t-il un chat noir à débusquer du côté de la Tuilière? Si oui, il serait assez judicieux de la trouver assez vite.

«Je n'ai pas vu de différence en première mi-temps»

Malgré toutes ces galères, le LS de Ludovic Magnin est donc toujours invaincu grâce à ce match nul à la Praille. Après le 1-1 inaugural à Grasshopper, Lausanne a fait 2-2 contre Vaduz, puis 0-0 à Genève ce samedi soir, tout en restant dernier au classement. «En première mi-temps, je n'ai pas vu de différence entre Servette et nous. On était au même niveau qu'eux», estime à juste titre le technicien, lequel était également privé de Brandon Soppy (suspendu) ce samedi. En alignant Nicolas Cozza à gauche et Theo Bergvall à droite, il a visé juste, car tous deux sont à créditer d'un bon match.

Une mentalité qui a plu à Ludovic Magnin

«Alors oui, on a été dominés en deuxième période et on peut peut-être parler d'un point chanceux, mais la mentalité m'a énormément plu aujpurd'hui. On est derniers de Super League, mais on est allés chercher l'adversaire très haut, même à l'extérieur, même dans notre situation. Il y a eu quatre gars qui ont eu des crampes, c'est bon signe pour moi, ça veut dire qu'ils sont allés jusqu'au bout», a-t-il également assuré. Autre signal positif, il a offert ses premières minutes en Super League à deux jeunes joueurs, Thomas Cordier et Teo Jashari.

Place maintenant à la Coupe de Suisse et à la réception de GC mardi à la Tuilière. En espérant n'avoir aucun nouveau blessé d'ici-là....