«En trente dans dans le football, je n'ai jamais vu ça.» Ludovic Magnin s'est un peu rajeuni ce samedi en conférence de presse d'après-match, lui qui a fêté ses 47 ans au printemps, mais l'idée est la même: la poisse qui frappe le Lausanne-Sport depuis quelques semaines est inédite. Dernière catastrophe en date: la blessure de Morgan Poaty... le matin de ce déplacement à Genève, au réveil musculaire!
Trois os cassés en trois semaines!
«C'est incroyable. Tout simplement incroyable. On faisait un petit 5 contre 2 et il est retombé sur le coude sur le synthétique. Out!», peste l'entraîneur du Lausanne-Sport, encore abasourdi plusieurs heures après. «Ça a été un choc pour tout le monde. J'ai réuni l'équipe dans le vestiaire et j'ai fait passer un message d'unité», a-t-il également dévoilé. Depuis son arrivée, il y a moins de trois semaines, le LS a déjà perdu trois joueurs pour une longue durée: Alban Ajdini, Nathan Butler-Oyedeji et, donc, Morgan Poaty.
«Ce ne sont pas des blessures musculaires, mais trois os cassés. C'est vraiment particulier», a enchaîné Ludovic Magnin, déjà privé de Tyler Fredricson, Nicky Beloko, Koba Koindredi et de Beyatt Lekoueiry, blessés depuis le début de la saison. Y a-t-il un chat noir à débusquer du côté de la Tuilière? Si oui, il serait assez judicieux de la trouver assez vite.
«Je n'ai pas vu de différence en première mi-temps»
Malgré toutes ces galères, le LS de Ludovic Magnin est donc toujours invaincu grâce à ce match nul à la Praille. Après le 1-1 inaugural à Grasshopper, Lausanne a fait 2-2 contre Vaduz, puis 0-0 à Genève ce samedi soir, tout en restant dernier au classement. «En première mi-temps, je n'ai pas vu de différence entre Servette et nous. On était au même niveau qu'eux», estime à juste titre le technicien, lequel était également privé de Brandon Soppy (suspendu) ce samedi. En alignant Nicolas Cozza à gauche et Theo Bergvall à droite, il a visé juste, car tous deux sont à créditer d'un bon match.
Une mentalité qui a plu à Ludovic Magnin
«Alors oui, on a été dominés en deuxième période et on peut peut-être parler d'un point chanceux, mais la mentalité m'a énormément plu aujpurd'hui. On est derniers de Super League, mais on est allés chercher l'adversaire très haut, même à l'extérieur, même dans notre situation. Il y a eu quatre gars qui ont eu des crampes, c'est bon signe pour moi, ça veut dire qu'ils sont allés jusqu'au bout», a-t-il également assuré. Autre signal positif, il a offert ses premières minutes en Super League à deux jeunes joueurs, Thomas Cordier et Teo Jashari.
Place maintenant à la Coupe de Suisse et à la réception de GC mardi à la Tuilière. En espérant n'avoir aucun nouveau blessé d'ici-là....
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Lugano
14
22
37
2
Young Boys
14
17
31
3
FC Sion
14
13
29
4
FC St-Gall
14
2
23
5
FC Zurich
15
-1
23
6
Servette FC
15
-1
18
7
FC Lucerne
14
-5
16
8
FC Bâle
15
-7
15
9
FC Thoune
14
-11
14
10
Grasshopper Club Zurich
15
-13
14
11
FC Vaduz
15
-5
12
12
FC Lausanne-Sport
15
-11
9