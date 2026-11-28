Trois tirs cadrés pour Servette, aucun pour Lausanne. Voici le triste bilan offensif de ce derby lémanique sans vainqueur ce samedi à la Praille (0-0). Le LS de Ludovic Magnin enchaîne un troisième match nul consécutif.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Les fans du Servette FC ont cru à un dénouement très heureux ce samedi lorsqu'Anojen Kanagasingam a désigné le point de penalty à la 90e après un contact entre Karim Sow et le nouvel entrant, le tout jeune Matthew Wood. L'histoire aurait été belle pour ce gamin de 17 ans, lequel a fêté ses premières minutes en Super League ce samedi en entrant à la 85e. Le héros du match cinq minutes plus tard et les gros titres des journaux? Non! La VAR est en effet venue déjuger l'arbitre de cette rencontre, lequel a annulé le penelty, tout comme le carton rouge infligé à Karim Sow. Et ce derby s'est terminé sur le score de 0-0, avec trois tirs cadrés pour les Genevois, aucun pour les Vaudois.

Trois matches nuls pour Ludovic Magnin

Les 9556 spectateurs, dont 600 ultras du LS, n'ont donc pas eu droit à un grand spectacle ce samedi, et les Vaudois ont obtenu un troisième match nul consécutif depuis l'arrivée de Ludovic Magnin, sur tous les scores possibles (1-1 à GC, 2-2 contre Vaduz, 0-0 à Genève). Pas de quoi avancer au classement, surtout avec la victoire de GC face à Bâle, mais pas de quoi être complètement décroché non plus.

L'immense raté de Mathis Lambourde

Servette, de son côté, regrettera sans doute longtemps une scène en particulier. Comment Mathis Lambourde a-t-il en effet fait pour ne même pas cadrer sa frappe de la 50e, tout seul face à Melvin Mastil? Un raté incompréhensible pour l’attaquant français, qui avait tout le temps nécessaire et a vraiment fait le mauvais geste alors que le but était grand ouvert face à lui, avec seulement le gardien lausannois à battre. Ouvrir le score à ce moment aurait sans doute permis de débloquer la situation dans ce derby, mais il n'en a rien été.

Jarell Simo seul puni dans le onze de départ

Jocelyn Gourvennec avait décidé de reconduire la même équipe que celle qui avait débuté à Tourbillon la semaine dernière malgré la défaite (2-0), à l'exception de David Douline, titulaire en lieu et place de Jarell Simo. Le coach du SFC a précisé en avant-match que des «explications de texte» avaient été distribuées à qui en avait besoin durant la semaine, et il a trouvé assez d'înterlocuteurs, tant beaucoup de ses titulaires étaient passés à côté de leur match en Valais. Le seul à en payer le prix dans le onze de départ a cependant été Jarell Simo.

Lausanne a dû bricoler en défense

Confronté à la suspension de Brandon Soppy, mais aussi et surtout à la blessure au coude de Morgan Poaty, survenue à l'entraînement en toute fin de semaine, Ludovic Magnin a lui été contraint de bricoler en défense. Ainsi, Theo Bergvall et Nicolas Cozza ont été alignés sur les flancs de la défense à quatre, avec Etienne Youté Kinkoué et Karim Sow dans l'axe. Devant, par contre, l'entraîneur du LS avait décidé de rebattre les cartes, avec un trio Ibrahim Bah Mendes, Sekou Traoré et Enzo Molebe.

Trois débuts en Super League

Sur le plan du jeu? Pas grand chose, surtout sur le plan offensif. Jocelym Gourvennec a ainsi décidé de changer sa ligne d'attaque à la 66e, en faisant entrer Samuel Mraz et David Datro Fofana pour les décevants Mathis Lambourde et Jesper Karlsson, deux ailiers à nouveau très discrets.

Ludovic Magnin a lui fait entrer Thomas Cordier et Teo Jashari à la 80e et leur a ainsi offert à tous deux leurs premières minutes en Super League. Jocelyn Gourvennec en a fait de même avec Matthew Wood à la 85e, avec le dénouement que l'on sait.

La fin d'année ne sera simple pour personne

Prochaines étapes pour Servette, deux déplacements à Bâle et Zurich, puis la réception d'YB. Pas simple! Lausanne, de son côté, reçoit Sion, va à YB, puis accueille Saint-Gall. Tout aussi compliqué!

Mais avant ces dernières échéances de l'année civile en Super League, place à la Coupe. Lausanne accueille GC mardi, Servette se déplace à Neuchâtel jeudi.