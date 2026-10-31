Luka Elsner: «Le temps est venu de tout faire converger»

Le Lausanne-Sport reçoit Thoune dimanche (16h30) pour célébrer ses 130 ans, mais aussi (et surtout...) pour prendre trois points. Cette rencontre pourrait faire office de tournant et Luka Elsner en est bien conscient.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Luka Elsner est apprécié de tout le monde au Lausanne-Sport depuis son arrivée cet été. Gros travailleur, très méticuleux, très précis, le technicien slovène est un excellent communicateur, tant à l'externe qu'à l'interne (la précision a son importance au LS), et sait valoriser son staff et toutes les personnes travaillant au club. Le contenu de ses séances d'entraînement est évalué positivement, son management aussi. En fait, il ne manque qu'une chose à l'entraîneur du LS: des points. Et le principal intéressé le sait bien: c'est là-dessus qu'il va commencer à être jugé.

Commencer seulement? Oui. L'environnement du club, ainsi que la direction du LS, sont bien conscients que le mercato tardif, ainsi que les nombreux blessés, sont des circonstances atténuantes et objectives pour lui laisser du temps et ne pas le juger négativement après ces 13 premiers matches officiels. Le Lausanne-Sport de Luka Elsner a été très solide tout de suite, en allant notamment gagner à Bâle (1-0), avant de s'effriter progressivement, puis de retrouver de la rigueur défensive avec le passage à trois centraux une fois le mercato quasiment terminé. Les arrivées d'Etienne Youté Kinkoué et de Nicolas Cozza en défense, ainsi que celle d'Alexis Blin en sentinelle, ont permis à l'entraîneur du LS de mettre sur pied un bloc défensif compact et au niveau plus que suffisant pour la Super League. Reste maintenant à progresser, et largement, dans l'animation offensive et dans la relation entre les milieux de terrain et l'attaque. Le LS n'a marqué que sept fois en onze matches de championnat, ce qui en dit long sur le manque de confiance des attaquants sur le plan individuel (Omar Janneh en tête), mais aussi sur les automatismes en construction, pour rester optimiste.

Le cap est tracé

Tout ceci, le Lausanne-Sport le sait et Luka Elsner n'est aujourd'hui pas un entraîneur menacé. Au contraire: le cap est tracé et le LS veut avancer avec son coach, d'autant que le match à Sion aurait très largement pu tourner autrement et que Lausanne aurait mérité de repartir avec autre chose qu'une défaite de Tourbillon. Luka Elsner le sait très bien: désormais, il est l'heure de concrétiser cette progression. La réception de Thoune, dimanche à 16h30, dans le cadre des 130 ans du club et devant plus de 10'000 spectateurs, sera un moment important de la saison. Et, peut-être, un tournant positif. C'est en tout cas de cette manière que le match a été préparé.

Le match de dimanche, une vraie opportunité

«On ne peut évidemment pas se satisfaire simplement d'une certaine progression dans certains aspects de notre jeu et d'une meilleure cohésion, même si tout est bien réel. Le bilan comptable reste essentiel, je le sais bien. Nous avons une rencontre à domicile qui doit nous permettre de nous rapprocher de nos concurrents et c'est comme ça qu'on la voit. Le match de ce dimanche, c'est une vraie opportunité et on doit la saisir», explique ainsi Luka Elsner, interrogé par Blick en amont de cette rencontre importante.

Une marge de progression en attaque

Sens-il son équipe nerveuse, du fait d'occuper la dernière place? «Je la sens avec le bon état d'esprit, surtout. Ils ont la dalle. Ce dimanche, plusieurs éléments convergent: l'anniversaire du club, du monde au stade et l'importance sportive de ce rendez-vous. Les joueurs le savent et on doit s'en servir pour avoir plus d'énergie encore», assure le Slovène, qui espère voir son équipe performante offensivement. «On sait qu'on a progressé. Maintenant, on doit le montrer. Il nous reste encore une marge de 10, 15 ou 20% en matière de précision, dans la finition, sur les centres, devant le but.»

Le déclic aura-t-il ce dimanche devant plus de 10'000 spectateurs réunis pour les 130 ans du club? Si oui, le tournant sera positif et la saison potentiellement lancée. Et si non? Personne, à Lausanne, vraiment personne, n'a envie d'avoir besoin de trouver la réponse à cette question.