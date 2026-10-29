Le Lausanne-Sport célèbre treize héros de sa riche histoire

Les plus de 10'000 spectateurs attendus ce dimanche pour la réception du FC Thoune découvriront une grande fresque réalisée juste devant le stade de la Tuilière. Treize joueurs du Lausanne-Sport y sont représentés.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

D'Erich Burgener à Dan Ndoye, l'histoire du Lausanne-Sport est désormais représentée graphiquement juste en contrebas du stade de la Tuilière, le domicile du LS depuis 2020. «Les joueurs et le staff l'ont découvert cette semaine», révèle Luka Elsner. L'entraîneur du club vaudois n'est pas encore forcément familier avec tous les héros représentés sur ce «mur de la gloire» nouvellement créé, mais certains noms résonnent plus que d'autres, en particulier, bien sûr, celui de Stéphane Chapuisat, vainqueur de la Champions League avec Dortmund en 1997, sept ans après son départ du LS.

La fête des 130 ans, c'est dimanche

Erich Burgener, Marcel Parietti, Robert Kok, Dominique Herr, Frank Verlaat, Marc Hottiger, Pierre-André Schürmann, Stefan Rehn, Olivier Custodio, Cameron Puertas, Dan Ndoye et Andi Zeqiri accompagnent le meilleur joueur de l'histoire du LS sur cette fresque longue de plusieurs mètres et commandée par le club à l'occasion des 130 ans du club sept fois champion de Suisse et neuf fois vainqueur de la Coupe.

«Le LS est une institution renommée, c'est important aussi pour mes joueurs de se rendre compte de l'environnement dans lequel ils évoluent et à quel point ce club a une riche histoire», a ajouté Luka Elsner, en espérant honorer le rendez-vous de dimanche avec une victoire face à Thoune. Le LS accueille en effet le club bernois, champion de Suisse, dès 16h30, dans une après-midi qui sera marquée par diverses animations. Près de 10'000 personnes ont déjà leur billet d'entrée pour cet événement.