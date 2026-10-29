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Lausanne-Sport, la fresque
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Treize joueurs emblématiques:Lausanne-Sport, la fresque des 130 ans

Une fresque pour les 130 ans
Le Lausanne-Sport célèbre treize héros de sa riche histoire

Les plus de 10'000 spectateurs attendus ce dimanche pour la réception du FC Thoune découvriront une grande fresque réalisée juste devant le stade de la Tuilière. Treize joueurs du Lausanne-Sport y sont représentés.
Publié: il y a 1 minute
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Tim GuilleminResponsable du pôle Sport

D'Erich Burgener à Dan Ndoye, l'histoire du Lausanne-Sport est désormais représentée graphiquement juste en contrebas du stade de la Tuilière, le domicile du LS depuis 2020. «Les joueurs et le staff l'ont découvert cette semaine», révèle Luka Elsner. L'entraîneur du club vaudois n'est pas encore forcément familier avec tous les héros représentés sur ce «mur de la gloire» nouvellement créé, mais certains noms résonnent plus que d'autres, en particulier, bien sûr, celui de Stéphane Chapuisat, vainqueur de la Champions League avec Dortmund en 1997, sept ans après son départ du LS.

La fête des 130 ans, c'est dimanche

Erich Burgener, Marcel Parietti, Robert Kok, Dominique Herr, Frank Verlaat, Marc Hottiger, Pierre-André Schürmann, Stefan Rehn, Olivier Custodio, Cameron Puertas, Dan Ndoye et Andi Zeqiri accompagnent le meilleur joueur de l'histoire du LS sur cette fresque longue de plusieurs mètres et commandée par le club à l'occasion des 130 ans du club sept fois champion de Suisse et neuf fois vainqueur de la Coupe.

Dominique Herr, Stéphane Chapuisat, Frank Verlaat: trois légendes du LS.
Photo: DR

«Le LS est une institution renommée, c'est important aussi pour mes joueurs de se rendre compte de l'environnement dans lequel ils évoluent et à quel point ce club a une riche histoire», a ajouté Luka Elsner, en espérant honorer le rendez-vous de dimanche avec une victoire face à Thoune. Le LS accueille en effet le club bernois, champion de Suisse, dès 16h30, dans une après-midi qui sera marquée par diverses animations. Près de 10'000 personnes ont déjà leur billet d'entrée pour cet événement.

Brack Super League 2026/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Lugano
FC Lugano
11
25
31
2
Young Boys
Young Boys
11
17
25
3
FC Sion
FC Sion
11
7
22
4
FC Zurich
FC Zurich
11
-3
17
5
Servette FC
Servette FC
11
2
16
6
FC St-Gall
FC St-Gall
11
-4
16
7
FC Bâle
FC Bâle
11
-3
14
8
FC Lucerne
FC Lucerne
11
-6
12
9
FC Thoune
FC Thoune
11
-11
10
10
FC Vaduz
FC Vaduz
11
-1
9
11
Grasshopper Club Zurich
Grasshopper Club Zurich
11
-13
9
12
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
11
-10
6
Tour final
Tour de relégation
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