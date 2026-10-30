Depuis qu'il a fait ses débuts avec la Nati, Winsley Boteli n'a plus marqué pour le FC Sion. Une période de moins bien qui n'alarme pas son directeur sportif, Barthélémy Constantin.

Alain Kunz

Nous sommes le 27 août. Lors de la défaite du FC Sion 5-3 contre le grand Ajax Amsterdam, Winsley Boteli inscrit un triplé dans la capitale hollandaise. Quatre jours plus tard, il fait tomber le FC Bâle au Parc Saint-Jacques, grâce à ses deux buts, permettant à son club de s'imposer 2-1. Le Genevois, titulaire seulement depuis le début de la saison, est alors étincelant.

La suite est logique: le sélectionneur de la Nati Murat Yakin convoque le buteur sédunois pour les matches de Ligue des nations, en octobre. Le natif de Genève entre en cours de jeu lors de trois des quatre rencontres, sans y laisser de grandes traces. Après cela, retour en Valais, où Winsley Boteli ne parvient plus à grand-chose.

Flop du match contre le LS

Alors qu’il avait marqué cinq buts lors de ses cinq premiers matches de la saison, Winsley Boteli n’en a inscrit qu’un seul lors des six suivants. Mais sa seule rencontre vraiment mauvaise est celle disputée face à Servette, où le FC Sion a subi une lourde défaite 3-0. Blick lui a attribué la note de 3, comme à toute l’équipe à l’exception du gardien Anthony Racioppi. Contre Lausanne, lors de la victoire à l’arraché 1-0 des Valaisans, il a obtenu un timide 4.

La presse locale se montre moins clémente avec Winsley Boteli: «Le Nouvelliste» en a fait le flop du match face au LS, au motif qu’il a certes tenté autant de tirs que n’importe qui, mais que tous ont été bloqués. «Il complique son jeu, donne l’impression de s’être perdu sur le terrain», écrit le quotidien valaisan.

Un battage médiatique énorme

Barthélémy Constantin n’est pourtant pas le moins du monde inquiet du trou d’air que traverse son joyau. «Le battage médiatique autour de Winsley était énorme. D’autant plus en Valais, puisqu’il était le premier joueur du FC Sion depuis Gelson Fernandes en mars 2013 à recevoir une convocation en équipe nationale. Et il n’a que 20 ans, il ne faut pas l’oublier», explique le directeur sportif sédunois. «Dans la carrière d’un joueur, un tel trou à cet âge n’a rien d’anormal. D’autant plus lorsque mille choses vous tombent dessus en très peu de temps.»

Il ne faut jamais oublier, poursuit Barthélémy Constantin, que Winsley Boteli n’avait même pas 19 ans lorsqu’il est arrivé en Valais. «Ce qu’il vit actuellement est une étape sur le chemin vers l’âge adulte, qui ne fera que le rendre plus fort», conclut le fils du président.

«Attentes démesurées»

Kubilay Türkyilmaz est lui aussi convaincu que Winsley Boteli retrouvera le bon chemin. «Lorsqu’on vous accroche une étiquette portant l’inscription 'trente millions', cela vous préoccupe. Et ce n’est pas tout! En refusant l’offre venue de Turquie, les Constantin ont montré que, pour eux, le prix était même encore plus élevé.»

Le deuxième meilleur buteur de l’histoire de la Nati sait parfaitement ce que ressent Winsley Boteli. Le Tessinois a lui aussi connu de telles phases au cours de sa carrière. «Après ce début de saison fulgurant, avec un but pratiquement à chaque match, les défenseurs portent une attention particulière à Boteli. Dans le même temps, les attentes deviennent démesurées, car les supporters s’imaginent que cela va continuer ainsi.» Cela ne s'est pas produit, même si Sion a remporté quatre de ses six derniers matches. «Cela vous fait quand même un peu réfléchir lorsque vous constatez que l’équipe s’en sort aussi sans vos buts.»

Les prochaines semaines constitueront un sacré test pour l’attaquant internationnal. «On verra comment il parviendra à gérer cette situation. Ce que feront les responsables du club sera très important.» Dans quelle mesure? «Il faut maintenant protéger le jeune. Par exemple en évitant de lui accrocher publiquement d’autres étiquettes de prix.» Et que doit faire, concrètement, Winsley Boteli? «Jouer, basta. Et ne pas trop réfléchir. Il marquera à nouveau.»