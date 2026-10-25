Un FC Sion peu glamour s'en est remis à Théo Berdayes, coéquipier modèle

Un FC Sion loin d'être brillant a été chercher trois points précieux face à Lausanne, dimanche. Ce grâce à Théo Berdayes, coéquipier de l'ombre mais diablement important pour le groupe.

Thomas Freiburghaus Journaliste

Théo Berdayes n’aime pas beaucoup les louanges. Seul buteur du derby dominical entre Sion et Lausanne, l’ailier gauche sédunois déclare pourtant ne pas être le héros de la soirée. Et quand il lui faut parler de son but, il lâche humblement: «Je suis au bon endroit. Le gardien dévie, ça me rebondit dessus et ça finit au fond. J’ai eu un peu de chance.» Tout juste se réjouit-il de retrouver une place en tant que titulaire. Dans le onze en Coupe de Suisse face à Cham, il a fêté dimanche sa première titularisation en Super League depuis le 3 septembre dernier. «Ça fait forcément du bien de jouer, d’enchaîner les minutes», se contente-t-il de dire.

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Car Théo Berdayes n’est pas le joueur le plus glamour de l'effectif valaisan, d'après les dires de son entraîneur Didier Tholot. Par contre, le joueur formé au club a d’autres qualités autrement précieuses: «C’est un joueur très important pour le groupe. Sur son comportement et son état d’esprit, il ne va jamais décevoir», avance le coach sédunois. La réussite du soir récompense donc un coéquipier exemplaire «tellement important par ses déplacements et son travail».

«Pas une belle victoire»

Dimanche, son but a suffi à un FC Sion pas bien glamour non plus pour s'imposer sur la plus petite des marges. Dans le Valais cette saison, la solidarité fait la force. «J’ai un bon groupe là-dessus. On aurait pu plier, mais ne l’a pas fait», analyse Didier Tholot. L’objectif donné à son groupe était de terminer la première mi-temps sans prendre de but et ça a été chose faite. «On a été solidaire défensivement. Mais on peut tuer le match après, pour se rendre la fin beaucoup plus tranquille.»

L’entraîneur sédunois se satisfera des trois points pour cette fois, mais avoue tout de même que «ce n’est pas un match où on s’est régalé». «Ce n’est pas une belle victoire, mais c’est une victoire importante», résume l’entraîneur français. Après un premier tour réussi, son FC Sion compte 22 points et est «à la bonne place». C'est déjà pas mal.