Le FC Sion remporte un derby peu animé face au Lausanne-Sport

Un but a suffi au FC Sion pour prendre les trois points face au Lausanne-Sport, dimanche. Theo Berdayes a inscrit la seule réussite de la partie.

Thomas Freiburghaus Journaliste

Très animé du côté des tribunes en avant-match, le derby romand entre Sion et Lausanne de dimanche a mis du temps à se lancer sur la pelouse de Tourbillon. Dans la première demi-heure, il n'y a tout bonnement rien eu à se mettre sous la dent. Allez, mentionnons tout de même trois frappes manquant de calcium et trois autres finissant contrées, des pieds des attaquants des deux camps.

Le LS pense marquer, puis encaisse

Mais alors, à la 30e minute pile, tout s’est enflammé d’un coup. Sur un corner des visiteurs, le ballon est arrivé jusqu’à Alexis Blin, qui a bien cru ouvrir le score de la tête. Sauf que son compère du milieu de terrain Souleymane Ndiaye avait commis une faute sur Anthony Racioppi sur la même action. Après visionnage de la VAR, l’arbitre du soir a logiquement annulé le 1-0 lausannois. Les fumigènes du Kop Sud étaient déjà craqués.

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Ils ont tout juste eu le temps de s’éteindre avant la véritable ouverture du score. À la 33e, un beau mouvement s’est initié sur le côté droit sédunois, Winsley Boteli et Ilyas Chouaref faisant parler leur talent et leur talon. La balle est arrivée jusqu’à Numa Lavanchy, dans la surface. Le latéral droit a mis un ballon puissant (centre-tir) en direction du but lausannois. Et Theo Berdayes a pu rediriger victorieusement le cuir. En trois minutes, le match s’était enflammé et Sion avait, après une belle frayeur, pris les devants.

Les gardiens à leur affaire

Puis, le rythme est retombé dans celui de la première demi-heure. Sion avait la possession, mais c'est le LS qui se procurait enfin sa première vraie occasion à la 60e. Enzo Molebe lançait bien Omar Janneh, qui voyait son essai détourné par Anthony Racioppi, auteur d'une sortie autoritaire après une relance manquée. Même topo à la 62e, quand Enzo Molebe déposait Kreshnik Hajrizi sur le côté gauche et centrait pour Omar Janneh. Mais là encore, le portier sédunois s'interposait.

Sion, de son côté, se procurait une belle occasion à la 64e, mais Donat Rrudhani enlevait trop son enroulée du pied gauche. Trois minutes plus tard, c'est Ilyas Chouaref, parfaitement décalé par Theo Berdayes, qui se retrouvait en bonne position. Melvin Mastil sortait bien pour détourner la frappe du No 7 sédunois. Le score restait bloqué à 1-0.

Un pénalty oublié pour le LS?

Dans les quinze dernières minutes, le LS a poussé pour revenir au score. Et aurait pu (dû?) obtenir un pénalty sur une main dans la surface sédunoise. Mais Monsieur Johannes von Mandach n'a rien voulu savoir et la VAR ne l'a pas interpellé. Pas découragé, Lausanne a continué à aller de l'avant. Mais Karim Sow a vu sa tête repoussée sur la ligne suite à un corner à la 75e. Une minute plus tard, c'est la frappe lointaine d'Olivier Custodio (entré en jeu) qui était bien détournée par Anthony Racioppi. Et celle d'après, Enzo Molebe voyait sa belle reprise de la tête fuir le cadre.

Les locaux auraient pu tuer le match à la 90e, mais le petit ballon piqué de Franck Surdez a terminé sa course juste à côté du poteau du but de Melvin Mastil. Une minute plus tard, c'est Rilind Nivokazi qui manquait l'immanquable, prenant trop son temps dans la surface et envoyant le ballon, dévié, au-dessus de la barre transversale. De quoi trembler jusqu'au bout du temps additionnel pour les locaux, qui ont su faire barrage aux derniers tirs lausannois et repartir avec trois points précieux.