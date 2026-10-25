Le secteur visiteurs de Tourbillon fermé pour Sion-LS? Pas un souci pour les plus fidèles supporters lausannois, qui se sont rendus à Tourbillon malgré tout. Récit en immersion.

Thomas Freiburghaus Journaliste

Il est 13h30 en gare de Lausanne. Du hall parvient aux oreilles des badauds un bruit sourd, mélange de voix et de percussions. Tiens, ça ressemblerait presque à un chant de supporters de football. Et en effet, en s’approchant, on distingue plus nettement le tambour et les chants à la gloire du club de la ville. Des dizaines et des dizaines de fans du Lausanne-Sport sont en train de chanter à la gloire de leur club, en attendant d'aller prendre un train en direction de Sion, où les attend un alléchant derby.

Pour rappel, le secteur visiteurs de Tourbillon sera fermé pour le duel romand de dimanche, suite à des affrontements entre supporters survenus en avril dernier dans le Valais. Mais le Kop Sud a décidé qu’il irait, à l’encontre des directives de son club, et a donc appelé ses fidèles à prendre le train pour Brig de 13h48, sur la voie 3.

Un déplacement sans encombre

Avant de s'y diriger, les leaders du groupe lausannois ont appelé au calme et à la mesure de leurs troupes, pour ne pas que certains individus ne plombent l'action globale. Une fois sur le quai, malgré l’absence de «train spécial» annoncée, les supporters ont pu monter dans les wagons en tête de train, réservés spécialement pour eux. Pendant le trajet, pas de grabuge, même s'il est difficile de ne pas avoir une petite pensée pour ces (très) jeunes fans sédunois de Saint-Maurice à qui les forces de l'ordre ont gentiment dit de prendre un autre train.

Arrivée à Sion, les quelques centaines de fans du Lausanne-Sport, discrets, ont été escortés par la police jusqu'au stade de Tourbillon. Là-bas, la tribune Sud les attendait. Souvent fermée, celle-ci a été ouverte pour le match de dimanche. Là-bas, les supporters ont patienté un temps (tous n'avaient pas pris leurs billets, après un coup d’œil sur la billetterie) avant de rentrer en grande pompe dans la tribune. Les deux kops ont alors chanté «Liberté pour les ultras», avant de s'invectiver. Le derby était lancé et pouvait commencer, sur le pré cette fois-ci!