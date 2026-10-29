Le sponsor principal du FC Bâle, Bitpanda, a enregistré une perte de 14 millions d’euros en 2025, malgré un chiffre d’affaires record. Le club rhénan assure que son partenaire respecte ses engagements.

En bref Bitpanda a enregistré une perte de 14 millions d’euros en 2025, malgré un chiffre d’affaires record

Le FC Bâle considère son sponsor principal comme un partenaire fiable, engagé jusqu’en 2028

Les dépenses élevées en marketing sportif pourraient expliquer en partie les pertes de la plateforme

Lucas Werder

Le FC Bâle n’est pas le seul à traverser une période difficile. Son sponsor principal, Bitpanda GmbH, est lui aussi en pleine crise. Malgré un chiffre d’affaires record, le prestataire de services financiers autrichien a annoncé il y a quelques semaines une perte de 14 millions d’euros pour l’année 2025. L’année précédente, la plateforme d’investissement dans les cryptomonnaies avait encore enregistré un bénéfice de 62 millions d’euros.

Ces résultats déficitaires ne sont toutefois pas les seules nouvelles inquiétantes. En septembre, Bitpanda a annoncé à la surprise générale que son CEO, Lukas Enzersdorfer-Konrad, quitterait l’entreprise au premier trimestre 2027 pour rejoindre Erste Group Bank.

Selon la WirtschaftsWoche, les récents développements autour de Bitpanda sont observés avec une grande inquiétude dans le secteur financier. Il convient toutefois de préciser que la société mère, Bitpanda Group AG, avait annoncé en mars un EBITDA de 13 millions d’euros, contre 52 millions l’année précédente.

Egalement sponsor du Bayern et d’Arsenal

Mais qu’en est-il du FC Bâle? Le club craint-il que son sponsor principal ne soit plus en mesure d’honorer le contrat qui court jusqu’en 2028? Interrogé à ce sujet, le FCB se veut rassurant: «Bitpanda est pour le FC Bâle un partenaire apprécié et fiable, qui respecte pleinement ses obligations contractuelles. Nous apprécions beaucoup la collaboration menée jusqu’ici.»

Le club rhénan souligne également qu’il a besoin du soutien de partenaires solides et fiables pour mener à bien ses missions sportives, économiques et sociales. «Pour nous, ce partenariat signifie bien plus qu’une simple collaboration contractuelle. Nous nous réjouissons ensemble des succès et nous nous soutenons mutuellement, y compris dans les périodes difficiles. Cela vaut pour tous nos partenaires et, bien entendu, aussi pour Bitpanda.»

Selon la WirtschaftsWoche, les investissements dans le sport, notamment le partenariat avec le FC Bâle, pourraient contribuer aux pertes de plusieurs millions d’euros de la plateforme spécialisée dans les cryptomonnaies. L’an dernier, les dépenses de marketing ont augmenté de plus de moitié pour atteindre 107 millions d’euros.

Outre le FC Bâle, dont Bitpanda est le sponsor principal depuis 2025, l’entreprise est également partenaire du Bayern Munich, d’Arsenal et de l’AC Milan. Elle soutient aussi plusieurs sportifs, dont les joueurs de tennis Alexander Zverev et Stan Wawrinka.