Un club anglais s'intéresse à Fabio Celestini

Depuis son licenciement en mai du CSKA Moscou, Fabio Celestini est sans emploi. Cela pourrait bientôt changer, puisque le Vaudois serait très courtisé par un club anglais de deuxième division.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Fabio Celestini entraînera-t-il bientôt en Angleterre? Comme l'écrit «The Athletic» mardi, l'ancien entraîneur de Lausanne et Bâle est considéré comme un candidat sérieux pour le club anglais de deuxième division Burnley. Selon ces informations, le Vaudois s'est déjà rendu en Angleterre pour régler les dernières formalités.

Relégué de Premier League la saison dernière, le club du nord de l'Angleterre a connu un début difficile en Championship. Après douze matches, les Clarets ne comptent que huit points et occupent la 22e place du classement – ce qui signifierait une nouvelle relégation. Cette mauvaise passe sportive a également entraîné samedi dernier le licenciement du technicien Nicky Hayen.

Un joueur de la Nati parmi ses protégés

Fabio Celestini est lui aussi sans club depuis la résiliation d'un commun accord de son contrat avec le CSKA Moscou en mai dernier. Son transfert dans la capitale russe à l'été 2025, en raison de la guerre en Ukraine, a été fortement critiqué. La saison précédente, il avait conduit le FC Bâle au doublé. Il a également déjà occupé le banc de Lausanne, Lugano, Lucerne et, brièvement, du FC Sion.

À Burnley, Celestini retrouverait l'attaquant de la Nati Zeki Amdouni. L'effectif compte également deux anciens internationaux anglais de renom, Jamie Vardy et Kyle Walker.