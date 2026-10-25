Le FC Bâle a fortement augmenté la valeur de ses recrues au cours des cinq dernières années. Selon une étude du CIES, le club rhénan devance plusieurs grands noms du football européen.

En bref Le FCB est le club suisse qui valorise le mieux ses joueurs

Bâle rivalise aussi avec les plus grands clubs européens dans ce domaine

Cette stratégie permet au club rhénan de générer des millions de francs grâce aux transferts

Lucas Werder

Il faut reconnaître une chose à David Degen: il sait comment faire de bonnes affaires sur le marché des transferts. C’est ce que confirme la dernière étude de l’Observatoire du football du CIES (Centre international d’étude du sport), basé à Neuchâtel. Celle-ci a analysé les clubs qui ont le plus augmenté la valeur de leurs joueurs recrutés au cours des cinq dernières années.

L’Eintracht Francfort arrive en tête au niveau mondial, avec une valorisation de 527 millions d’euros. Le Real Madrid suit de près (526 millions), devant le PSG (490), Benfica (488) et Manchester City (447).

Ce classement ne prend en compte que les clubs ayant enregistré au moins 50 millions d’euros de revenus et de dépenses sur le marché des transferts au cours des cinq dernières années. Deux clubs suisses y figurent également. Le FC Bâle partage la 50e place avec le FC Augsbourg, avec une valorisation de 150 millions d’euros. Plus loin, les Young Boys ont tout de même réussi à augmenter la valeur de leurs joueurs de 57 millions d’euros.

Pour le FC Bâle, ce résultat signifie que la valeur de ses joueurs recrutés a davantage progressé que celle des joueurs de clubs comme la Juventus, Crystal Palace, Salzbourg, Naples, Barcelone, Arsenal ou l’Atlético de Madrid.

Dans les ventes, Bâle frôle le top 20

Le CIES répartit ces valorisations en deux catégories. La première concerne les joueurs qui font toujours partie de l’effectif de leur club. Le Real Madrid arrive en tête avec 499 millions d’euros. Selon l’institut, ce résultat s’explique notamment par l’arrivée de Kylian Mbappé sans indemnité de transfert et par la forte hausse de la valeur marchande d’Arda Güler, passée de 30 à 125 millions d’euros.

La deuxième catégorie concerne les joueurs qui ont déjà quitté leur club. Dans ce classement, le FC Bâle atteint une valorisation de 97 millions d’euros, ce qui lui permet de se hisser à la 21e place mondiale. L’Eintracht Francfort domine également cette catégorie, avec une nette avance (293 millions d’euros), devant Newcastle (186) et Strasbourg (169).

Parmi les six clubs dont les joueurs ont enregistré les plus grosses pertes de valeur au cours des cinq dernières années, quatre évoluent en Arabie saoudite: Al-Hilal (–502 millions), Al-Nassr (–229), Al-Ittihad (–175) et Al-Ahli (–134). Seuls Manchester United (–405) et Tottenham Hotspur (–188), deux grands noms de Premier League en difficulté depuis plusieurs années, peuvent «rivaliser» avec les clubs d'Arabie saoudite.