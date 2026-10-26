Le Lausanne-Sport de Luka Elsner «se rapproche» d’un résultat

Encore battu à Sion, Lausanne a enchaîné dimanche une cinquième défaite de rang en Super League. Après le premier tour, les hommes de Luka Elsner pointent à la dernière place du classement, avec 6 tout petits points en 11 rencontres. «On est dans une spirale négative, tout est contre nous», reconnaissait le capitaine Olivier Custodio après la défaite pluvieuse en Valais.
«Ça va tourner»
Son entraîneur, Luka Elsner, parlait lui de «défaite assez traumatisante», lors de laquelle son équipe s’est investie corps et âme sans être récompensée. En effet, le LS n’a pas démérité sur la pelouse du FC Sion, tirant 15 fois au but sédunois (3 tirs cadrés) en parvenant à tromper la vigilance d’Anthony Racioppi une fois… avant de voir cette réussite annulée.
«Au moins, dans le courage, la passion, l’envie, on a livré suffisamment», encourage Luka Elsner, toujours pas abattu. Une abnégation à saluer, mais qui ne chiffre pas encore en championnat. «On passe encore du mauvais côté. On se rapproche à chaque fois d’un match où on peut prendre des points, mais on est trop court», regrette le Slovène d'origine.
Mais alors que peut faire ce Lausanne-Sport pour, enfin, lancer sa saison et récolter les points qui rassureraient ses supporters? «C’est dur de s’en sortir, mais on doit continuer à travailler. On voit qu’il y a du progrès, assure Olivier Custodio. On doit croire en nous, ne pas lâcher. On sent qu’on n’est pas loin, ça va tourner.» Tout comme lui, son coach en est persuadé: «On va passer le cap à un moment donné et on sera récompensé de tous ses efforts.»
Victoire obligatoire pour les 130 ans
Pour autant, la date butoir approche et Lausanne va vite devoir passer ce cap tant attendu. Il pourrait le faire dans les prochaines semaines, avec un calendrier qui s’annonce plus clément. Thoune, Grasshopper et Vaduz seront les trois prochains adversaires du LS en Super League. Soit trois concurrents directs, puisqu’ils occupent les places 9 à 11 du classement, tous à trois et quatre points des Vaudois, 12e et bons derniers.
«On a qu’une envie, c’est de créer cette série de victoires. Ce sont des équipes qui sont devant nous, mais que l’on peut éventuellement rejoindre si on fait bien les choses», espère Luka Elsner. L’entraîneur du Lausanne-Sport est déjà tourné vers le match de dimanche prochain face à Thoune, qui «devient presque le moment fatidique». Et pour cause, le LS fêtera ses 130 ans à la Tuilière ce jour-là et a déjà vendu 8000 billets. La victoire semble obligatoire.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Lugano
11
25
31
2
Young Boys
11
17
25
3
FC Sion
11
7
22
4
FC Zurich
11
-3
17
5
Servette FC
11
2
16
6
FC St-Gall
11
-4
16
7
FC Bâle
11
-3
14
8
FC Lucerne
11
-6
12
9
FC Thoune
11
-11
10
10
FC Vaduz
11
-1
9
11
Grasshopper Club Zurich
11
-13
9
12
FC Lausanne-Sport
11
-10
6