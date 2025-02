Dereck Kutesa: «Il n'y a pas eu de coup de pression du président»

Dereck Kutesa a été déterminant dans la victoire du Servette FC face à Bâle dimanche. Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

Après son entrée à la pause face au FC Bâle (2-1), Dereck Kutesa a envoyé «une réponse», selon ses mots. A qui? «C'était une semaine mouvementée, qui peut arriver dans la vie. Je tiens quand même à préciser que la discussion que j'ai eue avec le président n'était pas une mise sous pression. J'ai d'ailleurs apprécié son geste de venir me voir après l'entraînement. Il m'a rassuré alors que d'autres événements ont pu être un peu inquiétants. Il m'a donné son point de vue, cela a été professionnel, honnête et je le remercie encore aujourd'hui», répond le numéro 17 grenat, qui ajoute avoir été libéré par cette discussion qui a vu Hervé Broch, président du club, lui confirmer qu'il ne serait pas mis sur le banc jusqu'au terme de la saison en raison de son contrat qui expire en juin.

L'international suisse terminera donc bel et bien la saison à Servette, comme il le souhaitait. «Même s'il y avait eu une mise sous pression, cela aurait été le cas, ajoute-t-il. Avec les gars dans le vestiaire, on s'est fixé des objectifs qu'on va atteindre et je ne me voyais pas les abandonner en cours de route.»

Thomas Häberli défend ses choix

Face au leader, Dereck Kutesa a donc entamé un deuxième match consécutif sur le banc de touche. «Ce sont les choix du coach, je ne vais pas contester la tactique. Je pense qu'il met une équipe pour gagner le match, que cela plaise ou non. Je commence sur le banc et je ne vais pas dire que je suis content, mais je ne connais aucun joueur qui l'est, même après dix rencontres passées comme remplaçant», commente-t-il, lui qui dit logiquement espérer retrouver sa place dans le onze lors des rencontres à venir.

De son côté, Thomas Häberli, s'il a forcément aimé l'entrée en jeu de son numéro 17, préfère mettre l'accent sur la prestation globale de son équipe. «Il (ndlr: Dereck) ne fait pas gagner Servette, mais son entrée est importante, il a bien fait son travail. L'équipe n'a pas très bien joué aujourd'hui, elle est en manque de confiance et cela se voit. Mais elle a gagné. Il ne faut pas penser à un joueur, mais à toute l'équipe.»

Le coach genevois n'a d'ailleurs pas manqué de défendre une nouvelle fois ses choix. «Le meilleur attaquant de Bâle est entré à la 60e minute. Je n'ai pas qu’un seul joueur. A mon époque, les grands attaquants marquaient aussi des buts en entrant en jeu. Cela fait partie du foot. J'ai plus que 11 joueurs et il faut accepter d'être sur le banc.»

«Grasshopper? On va les enfoncer»

Comptablement parlant, cette victoire face aux Rhénans est très importante pour un Servette FC qui risquait de basculer hors du top six en cas de défaite et qui restait sur quatre nuls frustrants en 2025 face à Saint-Gall (1-1), Yverdon (0-0), Grasshopper (1-1) et Sion (3-3). «Cela fait du bien à l'équipe et aux fans, c'était une victoire que l'on attendait. Surtout face à une équipe qui était en forme et leader du championnat. Même si on n'avait pas perdu confiance en nous, cela nous booste», se réjouit Dereck Kutesa.

Ce dernier sera-t-il titulaire dimanche prochain face à Grasshopper? Personne ne le sait encore. Mais l'ailier grenat est déjà certain d'une chose: le SFC va l'emporter. «On va les enfoncer. C'est comme ça que je vois les choses. Avant que cela se passe dans la réalité, il faut déjà l'imaginer. Peut-être que cela peut faire rire que je dise ça, mais c'est vraiment ce que je pense. Maintenant, on verra, il y aura la vérité du terrain.»