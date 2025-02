Entré à la pause, Dereck Kutesa fait tomber le FC Bâle

Après six matches sans victoire, le Servette FC s'est offert le scalp du leader du championnat, le FC Bâle (2-1). Et cela grâce notamment à un Dereck Kutesa une nouvelle fois mis de côté au début de la partie et entré à la pause.

Dereck Kutesa a réussi une entrée en jeu fracassante face à Bâle. Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

En recevant le FC Bâle ce dimanche, le Servette FC avait pour mission de retrouver le goût de la victoire, lui qui n’a plus gagné depuis le 1 décembre face à un Lugano B (3-0). Mais aussi de laver l’affront du 11 août dernier, lorsqu’il s'était incliné 0-6 face à ces mêmes bâlois au Stade de Genève. Et pour ce faire, Thomas Häberli décidait pour la deuxième fois consécutive, après le nul 3-3 à Sion mardi, à se passer des services de Dereck Kutesa d'entrée.

Une décision qui faisait grincer des dents les supporters grenat, lequel ne manquait d'apporter leur soutien à leur numéro 17 avec une banderole: «Dereck, la (ndlr: Tribune) Nord est avec toi». Si le technicien genevois avançait l'argument d'un tournus à Tourbillon, celui-ci ne tenait pas ce dimanche face au FC Bâle. Ce d'autant plus que sportivement parlant, son remplaçant Victory Beniangba ne semble pas être à la hauteur.

Deux buts bâlois annulés en première période

Et cela allait se confirmer lors d'une première période durant laquelle le Nigérian ne parvenait pas à créer de différence sur son côté gauche et était même l'auteur de l'une ou l'autre erreur technique grossière. Il serait toutefois faux de ne pointer du doigt que le jeune ailier de 21 ans puisque c'était plus globalement tout le Servette FC qui se montrait à la peine face à un FC Bâle qui prenait la décision de réaliser plusieurs changements en comparaison avec sa victoire face à Lucerne jeudi. Chose que le club du bout du lac ne pouvait pas se permettre, son groupe étant moins bien fourni. Ainsi, seul Steve Rouiller, suspendu face à Sion, retrouvait sa place en défense centrale en lieu et place d'Anthony Baron.

Dominés par le FCB, les Genevois avaient toutefois la chance de ne pas rentrer au vestiaire en étant mené au score. Les filets de Joël Mall tremblaient bien à deux reprises, mais ces deux réussites étaient justement annulées pour un hors-jeu de Bénie Traoré sur la réalisation de Philip Otele (25e), puis pour une faute de main d'Adrian Barisic préalable au but d'Anton Kade (34e).

Entrée de Dereck Kutesa à la pause

De son côté, le SFC ne faisait passer un frisson dans la défense rhénane qu'à une reprise, lorsque Metinho taclait un ballon qui prenait la direction d'Enzo Crivelli, seul à sept mètres du but (21e). Trop peu pour une équipe qui risquait ce dimanche de quitter le top six en cas de défaite face au leader.

Mais comme à Sion mardi, Thomas Häberli décidait de faire entrer Dereck Kutesa au retour du thé en lieu à la place d'un Victory Beniangba bien discret donc. Un choix payant puisqu'un centre de l'international suisse permettait à Alexis Antunes, d'une légère déviation de la tête, de tromper Mirko Salvi (50e). Dans la foulée, le numéro 17 grenat prenait le meilleur sur Adrian Barisic mais envoyait sa frappe largement au-dessus (55e). Le Servette allait dès lors bien mieux offensivement.

Bâle réduit la marque devant 10'021 spectateurs

Mécontent du début de deuxième période de son équipe, Fabio Celestini effectuait alors trois changements, faisant entrer Kevin Carlos, pour Bénie Traoré, Léo Leroy pour Metinho et Finn Van Breemen pour Kevin Ruegg (58e) et organisait ainsi sa défense à trois. Un nouveau dispositif qui allait rapidement craquer face à une nouvelle accélération de Dereck Kutesa qui pouvait inscrire son 13e but de la saison (61e). En 15 minutes seulement, l'international suisse, que la direction souhaitait voir partir cet hiver pour ne pas le perdre gratuitement cet été, renversait ainsi presque à lui seul la partie.

Le FCB, qui méritait de mener à la pause et qui n'avait plus perdu depuis le 14 décembre, n'allait pas se laisser faire et Philip Otele, après avoir forcé Joël Mall à la parade (68e), pouvait réduire la marque juste avant l'entrée dans le dernier quart d'heure grâce notamment à la passivité de Kassim Adams (73e). Lui aussi laissé libre dans les seize mètres genevois, Bradley Fink ne parvenait lui pas à tromper Joël Mall (87e).

La sortie d'Alexis Antunes pour Gaël Ondoua faisait reculer le SFC lors des dernières minutes, mais ce dernier allait tenir jusqu'au coup de sifflet final pour fêter un premier succès en 2025.