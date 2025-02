Alvyn Sanches en est à dix buts cette saison. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

«Les buts sur coup de pied arrêté, ça me fâche, bien sûr. On doit être plus agressifs. Mais quand on prend un but comme celui marqué par Alvyn Sanches, on doit juste dire bravo... Il faut accepter qu'il y ait de la qualité en face et là, il y en e a beaucoup.» L'hommage vient de William Le Pogam, largement battu (4-1) avec son équipe d'Yverdon Sport samedi soir à Lausanne. YS a été vaincu par le collectif du LS, mais aussi par le talent d'un homme, cet épatant Alvyn Sanches, qui a fait le choix de rester à Lausanne jusqu'en juin, pour le plus grand bonheur de tout le monde. Le but du 2-0 est une merveille: double-contact, dribble chaloupé, finition clinique. Niklas Gunnarsson et Christian Marques cherchent encore à comprendre ce dimanche matin par où est passé le joyau du LS.

«Alvyn, c'est une classe à part. Ce qu'il a fait encore ce soir, c'est spécial», a applaudi Karlo Letica depuis son but. Ludovic Magnin a lui aussi apprécié le spectacle, mais, fort logiquement, replace le débat sur le plan du collectif.

Un collectif qui sublime son talent

«Ce que j'ai particulièrement aimé cette semaine, c'est que toute l'équipe a répondu présent. On a eu trois matches en sept jours, on a utilisé des jambes fraîches, tout le monde accepte son rôle et performe du mieux possible», a relevé l'entraîneur du LS, qui souligne que la belle tenue de l'équipe «met en valeur» le talent d'Alvyn Sanches. «La manière dont l'équipe l'entoure, lui amène le ballon dans les zones qu'il aime, lui permet de jouer comme ça», analyse le technicien, particulièrement heureux que la période du mercato soit terminée dans les plus grands championnats européens.

Le but du 4-1, avec un peu de réussite, contrairement au sublime 2-0. Photo: Pascal Muller/freshfocus

«La période ferme, on fait quatre points. A Lausanne, il y a des choses extra-sportives qui peuvent perturber les joueurs, c'est de l'ordre de l'inconscient peut-être. C'est très bien qu'il y ait des offres, ça montre qu'on joue bien au foot. Si nos joueurs sont convoités, c'est bon signe. Quand je suis arrivé, ils ne l'étaient pas beaucoup... Mais ça perturbe aussi, je le constate», assure Ludovic Magnin.

«On n'est jamais à l'abri d'une offre de dernière minute...»

Veut-il dire par là qu'Alvyn Sanches est un autre joueur quand le mercato est terminé que quand il est ouvert? «Je vous laisse interpréter comme vous voulez. Ce que je dis, c'est un constat: l'été dernier, il a été meilleur dès le mois de septembre. Et cet hiver, je constate qu'il y a une différence entre la période où le mercato du big 5 est ouvert et celle où il est fermé, c'est tout. Je sais qu'il a dit très tôt qu'il resterait, mais dans le monde du foot aujourd'hui, on n'est jamais à l'abri d'une offre de dernière minute qui ferait tourner la tête à tout le monde.» L'entraîneur du Lausanne-Sport a vu, comme tout le stade, un joueur virevoltant, léger, aérien, mais aussi agressif. Le vrai Alvyn Sanches est de retour.

Le milieu offensif du LS n'oublie pas le travail défensif. Photo: Pascal Muller/freshfocus

Si le mercato est fermé dans les plus grands championnats européens, il ne l'est pas en Turquie, en Russie et en Suisse, par exemple, mais le milieu de terrain du LS ne partira pas dans l'un de ces championnats, selon Stéphane Henchoz. «La priorité de cet hiver, c'était de garder ou d'essayer de garder Alvyn. Là, on est tranquilles. Les championnats dont vous parlez ne sont pas des championnats où il peut aller cet hiver. Il a encore montré ce soir que le prochain pas pour lui, c'était le big 5. Donc je pense qu'on peut être tranquilles.»

«Les clubs intéressés cet hiver le seront en juin»

Le directeur sportif du LS a-t-il reçu une quantité insurmontable de coups de téléphone cet hiver pour son meneur de jeu? «Il y a eu des intérêts, naturellement. Il y en avait déjà eu avant cet automne, l'été dernier aussi. Mais ses performances ont fait que l'intérêt a été encore plus marqué pendant ce mercato. On l'a dit souvent, il faut deux paramètres pour vendre un joueur. Premièrement, il faut que l'offre financière corresponde à la valeur du joueur. Deuxièmement, il faut que le joueur ait la volonté de partir. Ces deux conditions ont été réunies dans le cas d'Antoine Bernede. Pour Alvyn, il l'a dit publiquement, il n'y avait pas une volonté absolue de partir. Et les clubs intéressés cet hiver le seront encore en juin.»

Dix millions de francs cet été?

A quel prix? «Il valait quatre ou cinq millions l'été passé. Il a énormément progressé, il en est à dix buts cette saison en championnat, avec quatre passes décisives. A vous de faire votre calcul.» Plusieurs facteurs pourraient d'ailleurs encore faire grimper sa cote ce printemps et l'amener vers les deux chiffres. Dans le désordre? Une convocation en équipe de Suisse en mars, un trophée avec le LS, des buts décisifs en championnat ou en Coupe... A lui de jouer et, comme le dit Ludovic Magnin, à ses coéquipiers de le mettre dans les meilleures dispositions possibles pour faire éclater son talent à la face du monde.