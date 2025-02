Un mercato de feu pour le Lausanne-Sport? Seul l'avenir le dira. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Stéphane Henchoz a été un peu piqué par la question d'un journaliste, samedi soir après le succès du Lausanne-Sport face à Yverdon (4-1). Le reporter ayant parlé d'un «gros départ», celui d'Antoine Bernede, et de «trois petites arrivées», cet hiver au LS, le directeur sportif a immédiatement réagi, poliment mais avec fermeté et, surtout, avec sa franchise habituelle.

Trois petites arrivées? C'est non!

«Aliou Baldé, ce n'est pas une petite arrivée pour moi! C'est le retour d'un joueur qui a été transféré dans un club du big 5 pour une certaine somme d'argent. C'est vrai, il n'a pas joué pendant dix-huit mois pour différentes raisons, mais ce n'est pas une petite arrivée. Pas plus que celle de Marvin Senaya, qui compte 40 matches en Ligue 1 et n'est pas un néophyte, à 24 ans... Il n'arrive pas de Pampelune-derrière-la-Lune! Ce n'est pas non plus une petite arrivée», a contré l'ancien joueur de Liverpool, qui est également bien sûr revenu sur l'arrivée de Beyatt Lekoueiry, l'international mauritanien de 19 ans.

Aliou Baldé, très bon en première période contre Yverdon, est l'une des trois recrues de l'hiver au LS. Photo: Pascal Muller/freshfocus

«C'est un jeune joueur avec un fort potentiel, qui, en l'espace de quatre mois à Istra, a marqué quatre fois et fait quatre passes décisives. La Croatie, ce n'est pas un grand championnat, mais ce n'est pas non plus un championnat mineur, c'est le meilleur des Balkans. En Suisse, le niveau est un poil plus relevé, et il va falloir qu'il s'adapte, mais il a du talent», assure Stéphane Henchoz.

Avec ces trois arrivées, le mercato du LS est-il terminé, sauf blessure ou départ désormais inenvisageable d'un joueur majeur, Alvyn Sanches allant rester à Lausanne jusqu'en juin? Les marchés des meilleurs championnats sont fermés (la Suisse boucle le 17 février) et Lausanne n'a aucun besoin de vendre un joueur, bien au contraire, ce qui devrait permettre à l'effectif de ne plus bouger dans le sens des départs. Et dans celui des arrivées? Certains supporters du Lausanne-Sport réclament un avant-centre pour concurrencer Kaly Sène, Alban Ajdini et Fabricio Oviedo, mais le match face à Yverdon semble avoir clos le débat. Il n'est d'ailleurs pas sûr du tout que celui-ci ait existé dans la tête des dirigeants lausannois.

Tous les postes sont doublés

«Si le mercato est terminé? J'ai envie de répondre oui. On a fait ce qu'on avait envie de faire. On a une option supplémentaire sur les côtés avec Aliou Baldé. On a fait venir Marvin Senaya de Strasbourg pour avoir une option supplémentaire sur le côté droit de la défense, où on n'avait que Raoul Giger en spécialiste du poste», répond le directeur sportif, en détaillant que tous les postes sont désormais doublés. A mi-terrain, le départ d'Antoine Bernede a propulsé Koba Koindredi en tant que titulaire et ses prestations le justifient largement. Le capitaine Olivier Custodio est toujours là pour suppléer aussi bien Jamie Roche que le joueur prêté par le Sporting et il peut désormais se concentrer sur son poste, lui qui a dépanné au poste de latéral droit jusqu'à la semaine dernière, ce qui ne devrait plus être le cas avec l'arrivée de Marvin Senaya.

Beyatt Lekoueiry a cinq mois pour s'adapter à la Suisse

Beyatt Lekoueiry, lui, arrive sans trop de pression, en tout cas dans l'immédiat. Son utilisation jusqu'en juin semble être très claire: s'adapter au championnat de Suisse et profiter du maximum de minutes que lui laissera Alvyn Sanches. «On a perdu Simone Pafundi cet hiver et on va perdre Alvyn Sanches dans quelques mois. Donc c'est une position où l'on devait anticiper. Je dirais même que c'était la position finalement la plus importante», analyse Stéphane Henchoz, qui veut laisser tout le temps nécessaire à sa jeune recrue mauritanienne.

Le milieu de terrain mauritanien de 19 ans a signé à Lausanne jusqu'en 2028. Photo: Lausanne-Sport

«Ca fait six mois qu'il est en Europe. Oui, il a été performant en Croatie et il est prêt à jouer, il est fit et il est en compétition. Il sera qualifié contre Bâle et à disposition de Ludovic Magnin, mais il n'a pas la pression de devoir être performant immédiatement et de jouer à la place d'Alvyn Sanches, si Alvyn était parti le dernier jour du mercato.»

Le plan est donc le suivant, très transparent et très lisible: lui donner jusqu'à juin pour s'adapter à la vie en Suisse et connaître le championnat, pour briguer une place de titulaire dès le début de la saison 2025-26, la première de l'ère post-Alvyn Sanches au Lausanne-Sport.