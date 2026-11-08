Le curieux paradoxe du Servette FC avant de recevoir Zurich

Servette a remporté deux de ses trois derniers matches en n'ayant pas la possession du ballon. Et quand les Grenat l'ont eue, comme à Saint-Gall, ils se sont inclinés. Alors, dimanche à la Praille à 16h30, faut-il laisser la balle au FC Zurich?

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Servette peut-il encore gagner en ayant la possession de balle? La question est évidemment provocatrice, mais le fait est que les trois derniers matches du SFC ont été assez caricaturaux de ce point de vue, avec deux victoires à domicile face à Sion (3-0) et Vaduz (2-1) avec respectivement 36% et 34% de possession de balle, et une défaite 2-1 à Saint-Gall en ayant le ballon 62% du temps! Le match face à Zurich ce dimanche à 16h30 sera donc également très intéressant de ce point de vue.

«Notre dynamique est bonne malgré la défaite à Saint-Gall. Ce qui est sûr, c'est qu'on doit être intraitables à la maison», répond Steve Rouiller, le «capitaine ad interim» du SFC.

Attention, Zurich est en forme

Jocelyn Gourvennec est d'accord avec son défenseur central et espère avoir ce dimanche un SFC avec le plus de maîtrise possible, mais aussi du tranchant offensif. Tout en se méfiant grandement de ce FC Zurich imprévisible. «Ils sont sur une série de quatre victoires en six matches comme nous, mais contrairement à nous ils n'ont pas perdu, puisqu'ils ont fait deux nuls», a regardé l'entraîneur du SFC, lequel se méfie d'un joueur en particulier dans le camp adverse.

«Zurich est une équipe que l’on connaît bien désormais. Ils ont rafraîchi l’effectif avec plusieurs jeunes joueurs très intéressants et ils restent sur une grosse performance avec leur victoire à Berne. Ils s’appuient énormément sur Philippe Kény, un joueur qui a énormément progressé depuis ses débuts en France. Il prend bien la profondeur et peut également servir de point d’appui. Mais chez nous, comme l'a dit Steve, on veut s’imposer et se montrer intraitables à Genève, malgré nos absents», assure-t-il.

Trois titulaires à remplacer

Le fait est que Servette sera privé ce dimanche de son buteur en série Kingstone Mutandwa, lequel ne rejouera pas en 2026, ainsi que de Marco Burch et de Bradley Mazikou, tous deux suspendus, sans parler d'Ivan Izquierdo, Miroslav Stevanovic, Timothé Cognat, David Datro Fofana et de Yoan Séverin, les blessés de plus ou moins longue durée. Jocelyn Gourvennec va donc devoir changer trois titulaires, au moins, par rapport au déplacement à Saint-Gall.

Samuel Mraz relancé en pointe?

Le technicien breton va-t-il opter pour du poste pour poste? Si oui, Lilian Njoh sera aligné latéral gauche et Téo Allix prendra place dans l'axe, à côté de Steve Rouiller (à sa droite ou à sa gauche?). Ces deux changements semblent les plus probables, et la question la plus délicate se trouve sans doute en pointe.

Lorsque Kingstone Mutandwa s'est blessé après sept minutes de jeu à Saint-Gall, l'entraîneur du SFC a préféré faire entrer un ailier, Tiemoko Ouattara, plutôt qu'un pur avant-centre, Samuel Mraz. Le Slovaque aura-t-il sa chance d'entrée dimanche, lui qui est un vrai joueur de surface et a un profil complètement différent du Zambien? Samuel Mraz participe peu au jeu, mais son efficacité peut être redoutable quand il est bien servi et en confiance, ce qui n'est pas le cas en ce début de saison, lui qui n'a joué que 62 minutes, match de Coupe à Rotkreuz compris, depuis son penalty manqué à Lugano début septembre.

Une autre option serait de titulariser Mathis Lambourde en pointe, afin de semer le trouble dans la défense zurichoise par des permutations incessantes. Jocelyn Gourvennec a là un vrai choix à faire.

Un cadeau pour un enfant? Une entrée gratuite!

A noter encore que ce dimanche, Servette renouvelle l'opération «Un enfant, un cadeau» pour la treizième année consécutive. Le principe est simple: chaque spectateur est invité à amener un cadeau neuf et non emballé et à le déposer dans un stand devant la Boutique des Grenat, à l'entrée du stade. En contre partie, il lui sera remis un billet de match valable en Tribune Est. Les cadeaux seront ensuite redistribués aux enfants de familles en difficulté à Genève par l’association «Un Enfant – Un Cadeau». «Lors de la dernière édition, plus de 600 cadeaux avaient été récoltés grâce à la mobilisation des supporters servettiens», précise le club grenat.