Steve Rouiller a retrouvé le brassard et n'en fait pas une histoire

Dépossédé de «son» brassard de capitaine du Servette FC en début de championnat, Steve Rouiller l'a retrouvé en raison de la blessure de Timothé Cognat. Il assure ne pas avoir fait grand cas de cette décision de Jocelyn Gourvennec.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Jocelyn Gourvennec a pris une décision forte en début de saison: faire passer le brassard de capitaine de l'épaule de Steve Rouiller à celle de Timothé Cognat, alors même que le milieu de terrain français ne cachait pas ses envies de départ. Ce choix avait été mal accueilli par plusieurs supporters du Servette FC, qui ne comprenaient pas pourquoi un joueur désireux de partir recevait un tel honneur. Certains y avait même vu une sorte de levier de négociations, ce qu'ont toujours démenti Jocelyn Gourvennec et le principal intéressé. Le mercato s'est d'ailleurs terminé sans que Timothé Cognat s'engage ailleurs.

Moins de cartons pour Timothé Cognat?

«Le brassard, ce n'est pas une manière de le séduire. Il n'a pas besoin de ça. Il sait très bien ce que je pense de lui, ce qu'au club on pense de lui, ce que les fans pensent de lui... et même vous les journalistes», avait déclaré le coach du SFC pour commenter son choix. Le but: le responsabiliser et le faire parler d'égal à égal avec les capitaines de Super League comme Anto Grgic, Leonardo Bertone, Olivier Custodio, Ali Kabacalman et Xherdan Shaqiri, tous des milieux de terrain, pour ne citer qu'eux. «Et ça lui donne de la légitimité auprès du corps arbitral, parce que jusqu'à présent, à chaque fois qu'il parlait avec l'arbitre, il prenait un carton, parce qu'il n'y a que le capitaine qui a le droit de le faire», avait enchaîné le technicien breton.

Pas de vexation, assure-t-il

Mais voilà, le génial milieu de terrain s'est blessé et, lors du septième match de Super League, une victoire 1-0 à Lausanne, le brassard est revenu vers Steve Rouiller, lequel l'a récupéré bien volontiers et sans mauvaise humeur. N'a-t-il pas été un brin vexé lorsque Jocelyn Gourvennec lui a annoncé qu'il avait été dégradé, redevenant simple soldat? A la question posée par Blick vendredi en conférence de presse, il aurait été facile pour le Valaisan de répondre avec un ou deux sous-entendus lourds de sens, mais il n'en a rien fait. Bien au contraire.

Il est là depuis la Challenge League

«Porter le brassard a toujours été une fierté pour moi. Avant comme maintenant. Il y a eu une discussion avec le coach, je l'ai écouté et j'ai accepté sa décision», a-t-il répondu. Le fait que ce soit Timothé Cognat qui l'ait récupéré a sans doute joué un rôle dans cette acceptation sans broncher. «On a un groupe de leaders, où chacun apporte ce qu'il sait faire, sur le terrain et en dehors», ajoute Steve Rouiller, lui qui est là depuis la Challenge League, comme Jeremy Frick, Yoan Severin, Miroslav Stevanovic et Timothé Cognat. Un groupe qui rétrécit quasiment chaque année, mais lui est toujours là, titulaire indiscutable dans l'axe de la défense. «J'ai 36 ans et j'ai toujours la flamme!», a assuré le Montheysan, lequel est sous contrat jusqu'à l'été 2028 et avait confié à Blick, dans une grande interview voilà un peu plus de deux ans, qu'il se verrait bien continuer ensuite sa belle histoire avec Servette, dans les bureaux par exemple.

Axe gauche ce dimanche?

Ce dimanche, face à Zurich (coup d'envoi à 16h30 à la Praille), il sera aligné dans l'axe de la défense, potentiellement côté gauche puisque Marco Burch est suspendu et que Téo Allix, qui pourrait remplacer l'Obwaldien, est sans doute plus à l'aise côté droit. «On verra, je ferai ce que dit le coach. J'ai déjà joué là et ça ne change pas grand chose, même s'il faut adapter un ou deux petits détails à la relance», confie-t-il.