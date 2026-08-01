Servette a besoin d'efficacité offensive ce samedi à Zurich (18h) pour lancer sa saison après sa défaite inaugurale face à Bâle. Jocelyn Gourvennec l'admet, tout en défendant la progression de son équipe dans le jeu depuis son arrivée. Fera-t-il des choix forts?

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Le Servette FC ne veut plus être la gentille équipe qui domine son adversaire et se retrouve à la fin avec un match nul ou une défaite. «On doit sanctionner l'adversaire quand on le domine», a déclaré Jocelyn Gourvennec à deux reprises cette semaine, à six jours d'intervalle. La première fois, juste après la défaite face à Bâle en ouverture de saison (0-1). La deuxième ce vendredi, juste avant de monter dans le bus pour le Letzigrund, où le SFC défiera le FC Zurich samedi à 18h. Les Grenat doivent donc devenir des requins assoiffés de sang dans la surface adverse, eux qui ont été plutôt de gentils dauphins face au FC Bâle, à l'image de ce très inoffensif plat du pied de Timothé Cognat, seul face à Mirko Salvi.

Une semaine d'entraînement basée sur cet aspect

«On a fait beaucoup de bonnes choses contre Bâle», a également dit deux fois Jocelyn Gourvennec, d'abord dans la foulée du match, puis après l'avoir vu et revu à tête reposée. L'impression à chaud était la bonne, y compris après l'avoir analysé sous tous les angles. «On est performants, voire même très performants par séquences, mais on doit apporter plus de réalisme, avoir un côté plus tranchant», a insisté l'entraîneur du SFC, lequel a travaillé sur cet aspect cette semaine, en demandant plus d'intensité à ses joueurs, sur des séquences courtes. Le but: avoir de la fraîcheur face au but adverse. Soit à peu près tout ce qui a manqué samedi dernier, notamment à Florian Ayé.

Dans les faits, comme dans le discours, Jocelyn Gourvennec préfère l'ancien avant-centre de Brescia et de l'AJ Auxerre à Samuel Mraz pour le poste de numéro 9. Il l'estime plus complet dans le jeu, plus actif dans la construction des actions. Mais le Slovaque, s'il a un profil plus spécifique, est objectivement plus redoutable dans la finition des actions, lui qui a en général besoin de moins d'occasions pour marquer que le Français. Le coach du SFC sacrifiera-t-il un peu de qualité de jeu pour un peu plus de réalisme? A voir.

Houboulang Mendes sur le banc?

La composition d'équipe sera également intéressante à observer au poste de latéral droit où Houboulang Mendes a fait figure de naufragé face à Bâle. Jocelyn Gourvennec l'a défendu publiquement, ce qui est noble, mais la position de l'international bissaoguinéen est-elle en danger? Dans le secret du vestiaire, le coach lui a certainement dit ses quatre vérités, que ce soit sur le plan offensif ou défensif, mais ira-t-il jusqu'à titulariser Quentin Maceiras ce samedi?

Le technicien a de vraies décisions à prendre, alors que ses deux ailiers de feu du printemps, Junior Kadile et Thomas Lopes, sont toujours indisponibles. Au milieu, l'arrivée de Pedro Naressi offre encore un peu plus de flexibilité tactique, le Brésilien étant très polyvalent et pouvant faire le lien entre les secteurs de jeu mieux que tous les autres milieux de terrain.

Au but, le coach a déjà tranché: le titulaire sera Edvinas Gertmonas, ce qu'il a confirmé vendredi en conférence de presse. «Gardons tout ce qu'on a fait de bien contre Bâle et améliorons les autres choses. Nos axes de progression sont identifiés et la situation de cette année n'a rien à voir avec celle de la saison dernière», affirme Jocelyn Gourvennec, qui voit déjà poindre les critiques après un match perdu, mais tient à les tempérer.

«On est beaucoup mieux dans le jeu qu'il y a une année, on a d'autres certitudes. Si on ne commente que les résultats, on est limitant dans l'analyse», a-t-il sermonné les journalistes avec pertinence. «Une décision arbitrale, le talent d'un joueur adverse... Tout cela, on ne peut pas le maîtriser. Ce qu'on peut maîtriser, c'est notre jeu. Et où on doit progresser, c'est dans l'efficacité.»

Toute l'équipe doit en faire plus offensivement

Assis à côté de son coach, Bradley Mazikou est allé évidemment dans le même sens, en insistant sur la responsabilité de chacun dans ce processus, défenseurs compris. «Contre Bâle, on a été costauds sur l'ensemble du match, on n'a pas concédé beaucoup d'occasions. Mais au niveau offensif, on doit en faire beaucoup plus, et cela ne concerne pas que les attaquants et les ailiers, mais toute l'équipe. On doit chacun en faire plus pour mettre Zurich en difficulté plus que Bâle», a-t-il assuré ce vendredi.

Sinon, pour ce qui est du contingent, Timothé Cognat est toujours là et chaque semaine qui passe le rapproche d'une nouvelle saison entière au SFC. Bradley Mazikou et ses coéquipiers lui conseillent-ils de rester à Genève? «Bien sûr. Timothé sait ce qu'on pense. On aimerait le garder avec nous. Il le sait très bien. Il est important pour notre équipe. Mais on ne sait jamais avec le mercato…Tant qu’il est avec nous, on en profite et on fait tout pour qu’il reste avec nous.»