Les supporters du Servette FC pourront assister aux débuts de leur nouveau gardien lituanien Edvinas Gertmonas ce samedi à Zurich. Jocelyn Gourvennec a confirmé vendredi que le portier était prêt à débuter, complètement remis de sa blessure. Léo Besson sera sur le banc.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Le Servette FC sera toujours privé de Junior Kadile et de Thomas Lopes ce samedi à Zurich. Les deux hommes sont en phase de réathlétisation, a dévoilé leur entraîneur Jocelyn Gourvennec ce vendredi, à la veille de défier le FCZ au Letzigrund. Le SFC est donc toujours privé des ailes qui l'ont porté au printemps dernier.

Par contre, le club grenat récupère son gardien numéro 1, Edvinas Gertmonas, arrivé cet été. Blessé en cours de préparation, le Lituanien est désormais opérationnel et a pu s'entraîner cette semaine. Et son état physique a visiblement convaincu le staff technique qu'il était prêt à démarrer. «Il sera titulaire samedi», a confirmé Jocelyn Gourvennec, qui a pris le temps d'échanger avec Léo Besson, lequel a joué samedi dernier face à Bâle.

Jocelyn Gourvennec a échangé avec Léo Besson

«J'ai parlé avec lui pas plus tard que ce matin pour le féliciter pour ce qu'il a fait. Léo, je ne le connaissais pas personnellement avant cet été, je ne l'avais pas entraîné, puisqu'il était déjà parti en prêt au SLO quand je suis arrivé. Il a fait une très belle fin de saison à Lausanne et il a pu montrer ses qualités. Il a du talent, plein de maturité, il dégage beaucoup de calme», a assuré le technicien breton, qui a cependant décidé de titulariser Edvinas Gertmonas pour ce déplacement au Letzigrund. Un choix qui semble logique, le Lituanien ayant été clairement désigné comme le numéro 1 pour la saison à venir. Léo Besson, lui, prendra place sur le banc en tant que numéro 2 pour cette rencontre et les suivantes, Jeremy Frick étant encore indisponible quelques semaines.