Timothé Cognat refroidit l'enthousiasme de son entraîneur

Restera-t-il au Servette FC ou non? Timothé Cognat a laissé planer un gros doute ce samedi après la défaite (0-1) face à Bâle en venant tempérer l'enthousiasme de son entraîneur Jocelyn Gourvennec la veille à ce sujet.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Alors que Jocelyn Gourvennec avait assuré la veille qu'un départ de Timothé Cognat était «un sujet du passé», le milieu de terrain français a tempéré l'enthousiasme de son entraîneur après la défaite face à Bâle (0-1). Visiblement, pour lui, un départ est encore d'actualité, même s'il a disputé ce premier match de la saison, brassard de capitaine au bras qui plus est.

«Mon cas, c'est un cas à part»

«Je ne peux pas vous dire aujourd'hui que je serai là toute la saison. Pour le moment, je suis là. Pour le club, pour l'équipe. Comme je l'ai toujours fait», a-t-il ainsi déclaré devant les médias. «Je vois que l'équipe est concentrée, qu'elle a bien bossé et qu'elle est très forte mentalement. Je pense qu'on peut faire une très bonne saison avec l'équipe qui est là actuellement. Après, mon cas, c'est un cas à part. Dans le foot, on sait très bien comment ça va, ça évolue très vite.»

Un joueur qui veut partir et forcerait un transfert (il est sous contrat jusqu'en 2028) aurait une autre attitude, non? Et pourrait même, le cas échéant, refuser de jouer? «Non. Je suis ici, donc forcément, je joue.» La mentalité d'un vrai professionnel. Mais pas un signal clair qu'il se projette à Servette au-delà du match à venir.

Le brassard, pas un point décisif dans sa décision

Et pour le brassard, récupéré du bras de Steve Rouiller? «On a une discussion avec le coach et Steve. Le coach avait décidé de mettre quelqu'un de plus haut sur le terrain pour être plus près des arbitres et avoir un peu plus d'impact à ce niveau-là. Mais un brassard, ce n'est qu'un bout de tissu. Le plus important, c'est d'avoir plusieurs capitaines dans un vestiaire. Il faut un capitaine sur le terrain. Steve est un leader. Flo, devant, est un leader. Mića est un leader. Bradley est un leader aussi. Et il y en a encore plein d'autres. C'est ça le plus important.»

Oui, la déception de l'hiver est derrière lui

La veille, Jocelyn Gourvennec avait assuré que la déception de l'hiver avait été surmontée, selon ses propres termes. La situation a-t-elle évolué? «C'est sûr que j'ai été très déçu cet hiver de la tournure qu'ont prise les discussions avec le club concernant mon départ. Maintenant, cette déception est derrière moi. Comme je l'ai dit, je suis ici et je donnerai tout jusqu'à ce que je parte, que ce soit cette saison, dans un mois ou dans deux mois.» Rien n'est sûr, donc.

Invité à répondre en conférence de presse aux déclarations de son milieu de terrain, Jocelyn Gourvennec a maintenu ses propos de la veille. «Il est capitaine, il a le brassard», a évacué le technicien, toujours autant désireux de faire du départ de son numéro 8 un «ancien sujet». Qui pourrait cependant vite redevenir d'actualité, selon son joueur lui-même.