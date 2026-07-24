«Le départ de Timothé Cognat, c'est un ancien sujet»

Le feuilleton de l'été semble terminé: Timothé Cognat devrait rester un joueur du Servette FC. Tel est en tous les cas le sens des propos de Jocelyn Gourvennec à la veille de recevoir le FC Bâle en ouverture de championnat ce samedi à 18h.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

A 28 ans, Timothé Cognat avait exprimé publiquement ces derniers mois sa volonté de relever un nouveau défi en quittant le Servette FC, malgré un contrat courant jusqu'en 2029.. Sa décision était prise, sa volonté était faite, ses dirigeants informés à l'hiver déjà.

Or, voilà que le talentueux milieu de terrain a effectué toute la préparation estivale avec le club genevois. Et qu'il semble surtout parti pour rester, conformément au voeu du nouveau directeur sportif grenat John Williams.

«Même avec 1% de chances, je vais tout faire pour qu'il reste. J'ai discuté avec lui, j'ai tenté ma chance, maintenant la balle est dans son camp», avait déclaré le Britannique en mai. Il semblerait que l'essai ait été transformé.

«Avec Timo, il y avait deux objectifs cet été», a dévoilé Jocelyn Gourvennec. «Le premier, c'était de le retrouver en bonne santé, débarrassé de ses problèmes de tendon. Il avait manqué les derniers matches de la saison», a rappelé le Breton, qui est heureux d'avoir pu retrouver son milieu de terrain en pleine possession de ses (grands) moyens. «Il a fait une bonne préparation, il a pu jouer les matches. Il est là», s'est réjoui le coach du SFC.

«Il a passé ce cap-là»

Le deuxième objectif concerne bien sûr sa situation contractuelle. Et il semblerait que son avenir proche se conjugue à Genève. «Timo est pleinement concentré sur sa mission avec Servette. Il n'a pas eu l'offre souhaitée et il a surmonté sa déception de l'hiver dernier. Il a passé ce cap-là.»

Est-ce à dire qu'il va rester genevois à 100% cette saison? «Dans le monde du football, on ne sait jamais. Mais son départ est un ancien sujet. Il a trois ans de contrat, tout le monde l'aime et l'apprécie ici. Il est pleinement avec nous et investi», assuré Jocelyn Gourvennec avec conviction et surtout, avec la satisfaction de pouvoir conserver l'un de ses meilleurs joueurs.