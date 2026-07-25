Un penalty concédé par Houboulang Mendes a suffi au FC Bâle pour venir s'imposer (0-1) à Genève ce samedi. Le Servette FC a manqué sa reprise, malgré une prestation pas honteuse dans le jeu. Les Grenat ont été plombés par leur latéral droit, à vrai dire.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Pourquoi et comment Houboulang Mendes se trouvait-il encore sur le terrain à la 77e lorsqu'il a concédé un penalty pour une faute largement évitable sur Coleen Louis, ce samedi face au FC Bâle? Les fans du Servette FC chercheront encore longtemps la réponse à cette question, eux qui constataient le naufrage de leur latéral droit depuis le début du match. Contrôles ratés, centres derrière le but adverse, largesses au marquage... Le Servettien vivait un après-midi très compliqué.

Sa faute de la 77e est ainsi venue couronner négativement une prestation qui avait de fâcheuses allures de défaillance individuelle et ce penalty, transformé par Zan Celar, a suffi à un FC Bâle minimaliste pour venir prendre trois points au Stade de Genève, devant 8351 spectatrices et spectateurs, une affluence convenable pour un match de juillet. Le SFC manque ainsi son départ dans cette nouvelle saison, lui dont les ambitions assumées sont européennes.

Timothé Cognat avec le brassard de capitaine

Pour ce match de reprise, Jocelyn Gourvennec avait décidé d'aligner deux recrues, le milieu de terrain Pedro Naressi (Ludogorets) et l'ailier Mathis Lambourde (Hellas Verona), tandis que Léo Besson prenait place dans le but pour son tout premier match de Super League. Une autre nouveauté résidait dans le brassard de capitaine, désormais porté par Timothé Cognat.

Servette a proposé un jeu agréable en première période, sans se montrer décisif offensivement. L'absence de Junior Kadile et de Thomas Lopes, ses deux ailiers de feu tous deux blessés, se faisait sentir par rapport au printemps dans la percussion. Le SFC était plutôt convaincant avec le ballon, mais sans se montrer réellement dangereux pour Mirko Salvi, le portier nord-vaudois du FC Bâle. Celui-ci c'est d'ailleurs fait l'auteur d'une fort jolie parade en déviant du bout des doigts un envoi de Miroslav Stevanovic qui avait le poids d'un but (58e).

Il faudra rebondir samedi à Zurich

Après la deuxième pause fraîcheur, allègrement sifflée par les fans des deux camps qui craignent que cette pratique se généralise comme à la Coupe du monde (ce qui ne sera pas le cas), le coach du SFC décidait de faire entrer Samuel Mraz en pointe à la place du discret Florian Ayé, mais les Grenat ont été plombés par le penalty concédé par Houboulang Mendes.

Ils devront se relancer, déjà, samedi prochain au Letzigrund face au FC Zurich: Il le faudra, sous peine de revivre le début de saison raté de la saison dernière, ce qui n'est pas exactement l'idée pour celle à venir.