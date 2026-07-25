De nombreuses règles ont été mises en place pendant la Coupe du monde. Certaines d'entre elles s'appliqueront également lors de la prochaine saison de Super League, qui débute ce samedi, mais pas toutes. Blick dresse un récapitulatif de toutes les nouveautés.

Les nouvelles règles de la Coupe du monde que la Super League adopte... ou pas

Les nouvelles règles de la Coupe du monde que la Super League adopte... ou pas

Christian Finkbeiner

La Coupe du monde est terminée. La Super League va adopter certaines des nouvelles règles qui y ont été appliquées, mais pas toutes. Ainsi, aucune chance que le «cas Embolo» se produise cette saison en Suisse.

La VAR a encore plus de pouvoir

Les compétences de l'arbitre assistant vidéo (VAR) sont légèrement élargies. Celui-ci est désormais également autorisé à intervenir en cas de deuxième carton jaune injustement attribué entraînant une expulsion. De même, un corner accordé à tort peut être transformé en sortie de but, à condition que la décision soit prise immédiatement et sans retarder la reprise du jeu.

Comme auparavant, le VAR intervient en cas d’«erreurs manifestes et évidentes ou d’incidents graves non signalés» dans les situations suivantes :

– But ou pas but

– Penalty ou pas penalty

– Carton rouge ou pas carton rouge

– Confusion entre joueurs, sachant que, contrairement à la Coupe du monde, seule la confusion peut être corrigée et non la faute, ce qui exclut que le cas Embolo puisse se reproduire

Désormais, toutes les images télévisées que l’arbitre reçoit du VAR seront également visibles sur l’écran du stade pour les spectateurs. Les supporters verront également le temps additionnel s’écouler sur le chronomètre du stade. Jusqu’à présent, celui-ci s’arrêtait à 45 ou 90 minutes.

Nouvelles règles

Coup de pied de but / remise en jeu: si une équipe retarde l’exécution d’un coup de pied de but ou d’une remise en jeu, l’arbitre affiche un compte à rebours de cinq secondes. Si le délai est dépassé, un corner ou la remise en jeu est accordé à l’équipe adverse.

Remplacement: lors d’un remplacement, les joueurs doivent quitter le terrain dans les dix secondes. Si ce délai est dépassé, le remplaçant ne peut entrer sur le terrain qu’à la première interruption de jeu, après écoulement d’une minute.

Blessures: à quelques exceptions près, les joueurs qui reçoivent des soins sur le terrain ou qui provoquent une interruption de jeu due à une blessure doivent quitter le terrain et, une fois le jeu repris, rester en dehors du terrain pendant une minute avant de pouvoir revenir sur le terrain.

Les règles qui ne sont pas reprises

Main devant la bouche: lorsqu’un joueur communique avec un adversaire de manière provocante, moqueuse ou incitative, ou dans une situation de ce type, tout en se couvrant la bouche, il est sanctionné d’un carton rouge.

«Lex Coupe d’Afrique des nations»: si une équipe quitte le terrain pour protester contre une décision de l’arbitre ou si elle est responsable de l’interruption et de l’annulation d’un match parce qu’elle compte moins de sept joueurs, cette équipe perd automatiquement le match.

Pauses d’hydratation: les pauses fraîcheurs introduites lors de la Coupe du monde au milieu des deux mi-temps ne seront pas reprises. Comme auparavant, l’arbitre est libre, en concertation avec les deux équipes, d’accorder des pauses d’hydratation en cas de conditions climatiques extrêmes.