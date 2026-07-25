Jocelyn Gourvennec a aimé le match de son équipe face à Bâle ce samedi, malgré la défaite (0-1). Le coach défend la prestation de ses joueurs, y compris celle de Houboulang Mendes, coupable sur le penalty concédé en fin de match. Une décision jugée sévère par le coach.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Le FC Bâle a cadré un seul tir ce samedi à la Praille, sur penalty qui plus est, mais il a été suffisant pour s'imposer (0-1) sur la pelouse du Servette FC. Forcément, cette défaite avait un goût très frustrant pour les Grenat.

«Je pense qu'on a plutôt bien joué. On avait la sensation d'être la meilleure équipe aujourd'hui et ça s'est vu dans les statistiques. Malheureusement, ça ne se gagne pas aux points, ça se gagne au score. Et on n'a pas su être suffisamment efficaces devant le but», a regretté Timothé Cognat, lequel a manqué une belle occasion en fin de première période.

Servette dominateur dans le jeu

«Avec la première mi-temps qu'on fait, on ne peut pas arriver à 0-0 à la pause!», s'est agacé Jocelyn Gourvennec. «On a ultra-dominé dans le jeu. Depuis que j'entraîne Servette, c'est le match qui nous apporte le plus de data sur la domination. On les a mis sous pression, on les a poussés à la faute.» Mais Servette n'a pas marqué et ne s'est d'ailleurs pas créé énormément d'occasions nettes, mis à part une très grosse pour Miroslav Stevanovic à l'heure de jeu. «Je suis dans l'axe, parfaitement placé: le tir était dans le petit filet, mais Mirko Salvi fait un arrêt dingue», enchaûne le technicien breton, lequel ne veut faire aucun reproche à ses joueurs, mis à part sur le plan de l'efficacité.

Il manquait les deux ailiers de feu

«On est encore un peu tendres là-dessus. On doit être plus précis, on doit monter d'un cran dans la finition de nos actions si on veut avoir de l’ambition et jouer le haut du classement», a-t-il encore ajouté, en incluant aussi bien le dernier geste que l'avant-dernier. «On a été très bons dans la construction initiale et à mi-terrain», a-t-il résumé. Mais pas dans le dernier tiers du terrain, avec une circonstance atténuante: les deux détonateurs du printemps sur les côtés, Junior Kadile et Thomas Lopes, n'étaient pas sur la feuille de match, blessés. Et Florian Ayé n'a pas été très convaincant en pointe ce samedi.

Un penalty jugé sévère

«C'est le premier match, il en reste trente-cinq», a philosophé Timothé Cognat. «Il faut retenir les bonnes choses et améliorer la finition, il faut qu'on travaille cette efficacité dans le camp adverse.» Car Servette a des ambitions élevées cette saison et débuter par une défaite n'est pas le début espéré. «Je n'ai pas envie de revivre des soirées comme celles de la saison dernière, où on a des regrets. La défaite ne reflète pas le match, mais au final, on a perdu», complétait Jocelyn Gourvennec, lequel est très dubitatif sur le penalty accordé au FC Bâle à la 77e.

«Je le trouve sévère. Quand on siffle penalty, ça doit être très net. Si la VAR l’a maintenu, c'est qu'elle le pense. Je n’ai pas cette lecture-là», a déclaré le coach des Grenat au sujet de la faute commise par Houboulang Mendes. Le latéral droit a d'ailleurs eu un match très compliqué globalement, mais Jocelyn Gourvennec, interrogé spécifiquement sur ce sujet, a pondéré le constat et défendu son joueur. «J'ai trouvé qu'il avait fait un très bon match défensif face à Philip Otele, un joueur très fort en un contre un. Il est malheureux sur ce penalty très sévère. Mais sinon, il a fait ce qu'on lui a demandé de faire et il a apporté du danger dans le camp bâlois en première mi-temps. Je n'ai pas de reproche à lui faire.»

Comme sur le match de ses joueurs dans leur globalité. «Il faut rester lucide et froid dans l’analyse, dépasser la déception légitime de la défaite. On méritait mieux. On ne va pas tout jeter parce qu'on a perdu.» Mis à part trois points.