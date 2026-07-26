Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

John Williams l'a indiqué lors de sa conférence de presse de présentation à Servette: le nouveau directeur sportif du club grenat veut s'appuyer sur la data pour mieux recruter. Deux de ses premières recrues ont été alignées ce samedi face à Bâle (0-1), en attendant les débuts du gardien lituanien Edvinas Gertmonas, blessé. L'occasion de se faire une idée du potentiel des deux nouveaux arrivés, ainsi que du gardien Léo Besson, qui a effectué ses débuts en Super League ce samedi.

Mathis Lambourde, un potentiel explosif

Servette a déboursé plus de deux millions pour s'attacher les services de l'attaquant français du Hellas Verona, ce qui est une somme considérable pour le club genevois. Et qui lui donne d'emblée des responsabilités, ce dont il ne semble pas avoir peur à voir le tempérament dont il a fait preuve ce samedi contre Bâle. Aligné sur le flanc droit du 4-4-1-1 genevois, Mathis Lambourde a cherché à percuter et n'a jamais renoncé, même s'il n'a de loin pas tout fait juste.

Cette première rencontre l'a montré: le potentiel, il l'a. La motivation aussi. Reste à retrouver du rythme et de la justesse, ce qui n'est pas encore le cas. Le contraste dans l'impression visuelle avec les débuts de Junior Kadile, qui a eu un impact décisif d'entrée à son arrivée à Genève, est bien réel, et s'explique par la différence de temps de jeu des deux hommes avant leur signature. Aujourd'hui, Mathias Lambourde n'est pas au top de sa forme et c'est logique: au vu de son potentiel, s'il l'était, il ne jouerait pas dans le championnat de Suisse. Mais ce qu'il a montré ce samedi pour ses débuts donne envie d'en voir plus, si la montée en puissance est linéaire.

«Mathis, c'est un très jeune joueur, très percutant, qui a envie de montrer ses qualités et enfin exploser au plus haut niveau. J'espère pour lui que ce sera ici», a commenté son nouveau coéquipier Timothé Cognat. Formé à Rennes, international juniors, Mathis Lambourde est à la relance à Genève.

Pedro Naressi, un cerveau à mi-terrain

Dès les premières minutes de jeu, ce samedi, l'évidence a sauté aux yeux: ce milieu de terrain brésilien a du ballon. Et une sacrée intelligence de jeu. A 28 ans, Pedro Naressi est dans l'âge de la maturité et découvre un troisième championnat après celui du Brésil et celui de la Bulgarie, où il était un joueur important du champion en série Ludogorets. Cet homme n'est pas un adepte de la prise de risque balle au pied, mais cherche toujours le geste juste. Et le réussit souvent.

«Pedro, c'est un joueur qu'on connaissait déjà», a rappelé Timothé Cognat, qui l'avait affronté en Conference League lorsque Servette a éliminé Ludogorets au printemps 2024. «C'est un très bon joueur de ballon, qui recherche constamment l'équilibre», analyse son nouveau coéquipier. Il ne faudra sans doute pas attendre des étincelles du Brésilien, ni des statistiques affolantes en terme de buts et de passes décisives. Mais dans la construction du jeu et la maîtrise du ballon, il aura peu sans doute peu d'équivalents en Super League.

Ce samedi, s'il a déjà pu faire admirer sa qualité dans la conservation et la transmission du ballon, le nouveau milieu de terrain du SFC a semblé encore chercher sa place et sa complémentarité avec Timothé Cognat, justement. Les deux hommes ont un profil relativement similaire, n'étant pas de purs milieux défensifs, mais pas non plus des joueurs décisifs dans le dernier tiers du terrain.

En fait, tant Pedro Naressi que Timothé Cognat sont de formidables joueurs de ballon et un des défis de Jocelyn Gourvennec sera de trouver la bonne balance entre ces deux-là et éviter qu'ils ne se marchent dessus, ce qui a parfois pu sembler le cas ce samedi.

Faut-il leur adjoindre un profil plus défensif, comme David Douline, et faire monter le Français ou le Brésilien d'un cran, ce qui ne correspondrait pas forcément à leurs qualités? Sont-ils vraiment complémentaires dans un double pivot? Ou, plus prosaïquement, Pedro Naressi est-il le successeur de Timothé Cognat, lequel n'est toujours pas fixé sur son avenir? Les réponses à ces questions seront passionnantes.

Léo Besson, des débuts réussis

Il serait difficile de prétendre que Léo Besson a été brillant ce samedi dans le but servettien, puisque Bâle n'a cadré... aucun tir à l'exception du penalty victorieux! Pour autant, le gardien de 23 ans, qui effectuait ses débuts en Super League, a dégagé une impression globale de sérénité qui a fait du bien à ses défenseurs. Il n'avait de toute façon pas de quoi être impressionné par l'atmosphère, même si plus de 8000 personnes étaient présentes au Stade de Genève, lui dont le dernier match officiel avait été la finale de la Coupe de Suisse au Wankdorf face à Saint-Gall. Pas de trace de nervosité, donc, chez le portier, qui était aligné en raison des blessures de Jeremy Frick et d'Edvinas Gertmonas.

«Léo, c'est un très bon gardien, très complet et très calme. Il a vraiment fait un très bon match», l'a complimenté Jocelyn Gourvennec, qui n'était pas du tout inquiet avant la rencontre. Si le portier n'a eu aucun arrêt à effectuer, il n'en a pas moins été bien à son affaire. «Oui, il a été sauvé une fois par la barre, mais sur les tirs de Xherdan Shaqiri et d'Asane Sow, il était dessus s'ils avaient été cadrés. Il a une très bonne lecture du jeu», a précisé son entraîneur, lequel n'aura aucun problème à le titulariser la semaine prochaine à Zurich au cas où Edvinas Gertmonas n'était pas rétabli.

«On verra avec Edvinas cette semaine. Ce qui est sûr, c'est que Léo est compétitif. En plus, c'est un enfant du Servette, il est chez lui ici. Il a pris la place depuis le match de préparation à Saint-Etienne, ce qui n'était pas forcément une entrée facile pour lui. Il assure et on l'en félicite», conclut Jocelyn Gourvennec.