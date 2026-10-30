Bonne nouvelle! Jocelyn Gourvennec a désormais «des choix délicats» à faire

L'entraîneur du Servette FC a trouvé son quatuor offensif de départ, en attendant le retour de blessure de David Datro Fofana. C'est désormais au milieu et sur les côtés, derrière, qu'il a des décisions à prendre pour son onze titulaire. Dès ce samedi à Saint-Gall (18h) pour entretenir la bonne dynamique actuelle du SFC.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Non, l'infirmerie du Servette FC n'est pas encore vide. Parmi les joueurs-cadres de la première équipe grenat, Miroslav Stevanovic va devoir suivre les matches du SFC depuis les tribunes pendant de nombreux mois encore, mais Jeremy Frick est lui de retour à l'entraînement.

Jeremy Frick est de retour, mais dans quel rôle?

D'ailleurs, l'emblématique gardien genevois est-il le numéro 2 derrière Edvinas Gertmonas ou Léo Besson lui est-il passé devant? La question n'a pas été posée à Jocelyn Gourvennec en conférence de presse ce vendredi, car elle ne revêt pas un caractère urgent, mais elle sera peut-être amenée à se poser ces prochains temps, qui sait.

Les performances du Lituanien, qui sont en hausse depuis quelques semaines, l'ont conforté dans sa position de gardien titulaire, mais un carton rouge ou une blessure peuvent toujours arriver.

Sinon, Timothé Cognat est toujours indisponible, tout comme le jeune Ivan Izquierdo. Mais David Datro Fofana est en phase de reprise et devrait être pleinement opérationnel après la trêve des équipes nationales. Voilà pour les nouvelles des blessés.

Un quatuor offensif fixe

Pour ce qui est des valides, Jocelyn Gourvennec a désormais des certitudes nées des quatre victoires lors des cinq derniers matches de Super League (à Lausanne et à Thoune, à domicile contre Sion et Vaduz), notamment sur le plan offensif. Son quatuor d'attaque est désormais bien installé et il n'y a aucune raison de penser que Jesper Karlsson, Thomas Lopes, Mathis Lambourde et Kingstone Mutandwa ne débuteront pas ensemble samedi à Saint-Gall. Tiemoko Ouattara est lui le premier «finisseur» au poste d'ailier et entend bien profiter de chaque entrée pour montrer à son coach qu'il peut être un recours crédible en cas de défaillance sur la durée de Jesper Karlsson ou de Mathis Lambourde.

En fait, contrairement à beaucoup d'entraîneurs, Jocelyn Gourvennec a plus de choix délicats à faire au milieu de terrain et sur les flancs de la défense qu'en attaque, ce qui n'est pas commun. Dans l'axe, Steve Rouiller et Marco Burch sont indiscutables, et Téo Allix est un recours crédible. Sur les côtés, Lilian Njoh et Bradley Mazikou se disputent le poste à gauche, Houboulang Mendes et Quentin Maceiras en font de même à droite.

La montée en puissance de Houboulang Mendes

«C'est vrai que j'ai désormais des choix pas forcément évidents à effectuer, voire même délicats! Tant mieux, c'est une bonne chose», commente l'entraîneur du Servette FC, qui a quatre latéraux au niveau plus ou moins similaire, mais avec des profils différents. «Lilian peut jouer un cran plus haut par rapport à Bradley, par exemple. Avoir des joueurs proches en termes de niveau, c'est bien, ça crée de l'émulation. Si je prends la situation à droite, Houboulang a franchi un palier cette saison et c'est logique. Il manquait de rythme quand il nous a rejoint en janvier après une demi-saison sans trop jouer aux Pays-Bas. Là, je l'ai senti affûté dès la reprise. Quentin nous a rejoint avec toute son expérience, c'est un joueur qui a beaucoup d'engagement. Donc oui, cela me pose un problème chaque semaine dans mes choix.»

Une vraie variété de profils

Buteur face à Sion, passeur décisif contre Vaduz, le latéral bissaoguinéen a sans doute un temps d'avance sur son concurrent valaisan pour la rencontre de samedi à Saint-Gall, mais rien n'est acquis et il le sait. Même chose à gauche. Au milieu, en l'absence de Timothé Cognat, David Douline et Pedro Naressi sont confrontés à l'émergence de Jarrell Simo, lequel fait plus que toquer à la porte. Là aussi, une vraie variété de profils permet à Jocelyn Gourvennec de faire des choix clairs et différents.

«L'esprit d'équipe se façonne»

A quoi s'attendre ce samedi à Saint-Gall? A un Servette FC qui s'est bien préparé, déjà. «Au premier tour, on les a reçus alors qu'on était à peine rentrés de Lugano. Cette fois, on a eu une bonne semaine d'entraînement et on s'attend à un gros test face à une équipe performante à domicile. Mais on est sur une bonne dynamique. On a intégré nos renforts, les joueurs se connaissent mieux, l’esprit d’équipe se façonne. On a encore une grande marge de progression, mais on est plus tranchants, plus incisifs et on a plus de qualités athlétiques pour aller vite qu'avant», se réjouit Jocelyn Gourvennec. Dans quel domaine? «J’aimerais qu’on soit encore meilleurs dans la maîtrise», assure-t-il. Servette a encore des paliers à franchir, mais va bien mieux qu'avant la fin du mercato.