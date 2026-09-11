Winsley Boteli l'a dit, il a choisi d'évoluer sous les couleurs de la sélection national suisse. L'attaquant de Sion devrait faire partie de la liste de Murat Yakin pour la Ligue des Nations. Il a été très critiqué pour cette décision au Congo.

Manuela Bigler et Tobias Wedermann

Winsley Boteli a choisi de jouer pour la sélection suisse. Et selon les informations de Blick, la jeune pépite du FC Sion figurera sur la prochaine liste de Murat Yakin pour la Ligue des Nations, qui sera annoncée le 17 septembre prochain.

Pour avoir choisi la Suisse au détriment de la République démocratique du Congo, Winsley Boteli est parfois vivement critiqué sur les réseaux sociaux. «La Suisse ne t'aime que parce que tu joues bien. Nous, on t'aime parce que notre sang coule dans tes veines. Alors viens jouer pour ton pays», critique par exemple un internaute congolais. Plusieurs abonnés menacent également de se désabonner de Boteli sur les réseaux sociaux s'il ne joue pas pour le Congo.

De nombreuses critiques de Congolais

«En Suisse, tu n'es qu'un joueur parmi d'autres. Chez nous, tu peux devenir un héros.» «Un jour, tu le regretteras, mais il sera alors trop tard.» «Ça signifiera la fin de ta carrière, on ne doit jamais trahir le Congo.» «Ne viens pas soudainement vers nous en pleurant parce que tu n'as pas choisi le Congo.» Tant de critiques qu'on peut lire dans les commentaires qui pullulent sous la dernière publication Instagram du jeune attaquant de 20 ans.

Un autre internaute critique les déclarations faites par Winsley Boteli dans son interview accordée au «Nouvelliste» et le qualifie d'«arrogant de parler ainsi de ton pays d'origine». «Pourquoi devrais-je changer si je porte le maillot suisse avec mes amis depuis mes premières sélections juniors? Je ne vois aucune raison de changer soudainement de nationalité sportive. Ce n'est pas une décision, mais un choix naturel. J'ai commencé à jouer au football en Suisse et j'ai grandi ici», a déclaré le jeune joueur au quotidien valaisan pour expliquer son choix.

Winsley Boteli réagit sur Instagram

Vendredi, Winsley Boteli a réagi aux critiques dans une story Instagram. Il a précisé qu'il n'avait en aucun cas voulu laisser entendre que la République démocratique du Congo l'avait ignoré ou laissé de côté. «Je tiens simplement à préciser que, jusqu'à très récemment, je n'avais jamais eu de contact avec l'équipe congolaise et que la Suisse a toujours été ma seule option sur la scène internationale», explique Winsley Boteli, qui a évolué à tous les niveaux des équipes de jeunes suisses.

Winsley Boteli se dit toutefois «fier et heureux» lorsque l'équipe congolaise l'a finalement contacté. «J'ai pris le temps de réfléchir sérieusement à cette possibilité, car je suis congolais. Mes origines font partie de mon identité. Le Congo a toujours une place importante dans mon cœur», déclare le binational.

«Je suis fier de mes deux pays»

Sa décision n'est pas un choix contre le Congo, mais une volonté de poursuivre l'histoire qu'il a commencée avec la Suisse à 15 ans. «Je suis né en Suisse et j'y ai grandi. Je représente la Suisse depuis l'âge de 15 ans. C'est la voie que j'ai empruntée depuis le début de ma carrière internationale, et j'ai pris la décision de continuer sur cette voie», explique Winsley Boteli pour justifier son choix de jouer définitivement pour la Nati. «Je suis fier de mes deux pays et de ce qu'ils représentent pour moi. Je leur porterai toujours un grand respect», conclut-il dans son message.

Winsley Boteli devrait donc bientôt faire ses débuts en équipe A suisse. Selon les informations de Blick, il figurera dans la sélection de Murat Yakin pour le prochain rassemblement en vue des matches de la Ligue des Nations contre la Macédoine du Nord, l'Écosse et la Slovénie.