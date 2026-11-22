Didier Tholot a décidé de titulariser Rilind Nivokazi face à Servette, laissant Winsley Boteli sur le banc. Un choix logique pour le tacticien français, qui privilégie la continuité.

Thomas Freiburghaus Journaliste

Samedi soir, une heure avant le coup d’envoi du derby du Rhône, on pouvait lire sur la feuille de match que le FC Sion débuterait la partie avec ses deux buteurs sur le front de l'attaque: Winsley Boteli et Rilind Nivokazi. Mais la composition a finalement été modifiée: le premier nommé laissant sa place à Théo Berdayes.

La question a immédiatement circulé dans les travées de Tourbillon: Le jeune international suisse (buteur et passeur décisif lundi contre l’Écosse pour sa première titularisation avec la Nati) a-t-il eu un pépin à l’échauffement? S’est-il passé quelque chose à la dernière minute, au cœur du vestiaire sédunois?

Non, rien de tout cela, pas de polémique en vue. Simplement une erreur faite par le FC Sion au moment de donner les compositions à la ligue, explique la cellule communication du club. Après la rencontre, Didier Tholot, entraîneur sédunois, confiait d’ailleurs ne pas être au courant du malentendu. Et en plus, il a fait entrer Winsley Boteli en jeu à la 72e, lui qui a remplacé son concurrent Rilind Nivokazi, buteur.

La continuité privilégiée

Didier Tholot a donc choisi, à dessein, de titulariser son attaquant kosovar pour le derby du Rhône. Ce, pour la quatrième fois de la saison seulement en Super League. «Je vais être clair: ce n’est pas un choix fort, c’est un choix logique, de continuité», a-t-il déclaré en conférence de presse d’après-match. Le tacticien français évoque la large victoire des siens juste avant la trêve à Vaduz, un jour où Winsley Boteli était malade, vaincu par une attaque de crevettes: «Quand tu gagnes 4-0 et que ton attaquant marque deux buts et que tous tes joueurs offensifs sont décisifs…»

Satisfait de son attaque et du doublé de Rilind Nivokazi au Liechtenstein, Didier Tholot a donc décidé de la reconduire face à Servette. «Je n’aurais pas été juste avec celui que j’aurais fait sauter pour mettre quelqu’un d’autre. J’ai donc été juste: ceux qui ont gagné 4-0 étaient là», lance-t-il.

Un choix «logique» qui a payé, puisque Rilind Nivokazi a inscrit un nouveau (joli) but d’une tête plongeante (69e), juste avant de céder sa place à Winsley Boteli, lequel n’a pas particulièrement brillé. «Je suis très content. L’équipe va très bien, on doit continuer comme ça», disait le buteur du soir après la victoire sédunoise. Qu’il soit titulaire ou pas, l’ancien buteur de Bellinzone «se donne à 100 %». Son entraîneur l’a bien compris et surfe sur ses performances récentes (4 buts dans les 3 derniers matches).