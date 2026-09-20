Trois buts, zéro prime pour Hannes Delcroix

Bastien Feller Journaliste Blick

«Peut-être que je l’ajouterai dans mon prochain contrat», rigole Hannes Delcroix au sujet de l’absence de prime de but dans son contrat. Le défenseur central avoue ne pas en avoir négocié et il est difficile de s’en étonner compte tenu de son poste sur le terrain. Reste qu’il l’a peut-être regretté lors du long retour de Lausanne à Lugano, lui qui a sans doute repensé à son triplé (0-4).

«Le premier de ma carrière», indique celui qui n’avait jusqu’à présent marqué qu’un but en Super League, en mars dernier face à Lucerne. Ses trois réussites ont été inscrites sur des coups de pied arrêtés. «On travaille beaucoup ces phases de jeu. C’est vrai que je me suis créé des occasions par le passé, mais il ne manquait que de petits détails. Marquer un but, c’était déjà quelque chose de bien aujourd’hui, mais pouvoir en inscrire trois, c’est incroyable.»

Les buts? Du bonus!

Au point de ne pas savoir comment célébrer cette performance. «Je courais comme un fou avec Papa (ndlr: Antonios Papadopoulos, un coéquipier). Je ne savais pas quoi faire, car je n’avais jamais vécu ça. Mais j’étais très content. Pouvoir aider l’équipe comme ça, c’est incroyable, surtout avec un triplé. Mais bon, la victoire, c’est le plus important.»

Celle-ci a notamment été rendue possible par un début de seconde période de feu, marqué par trois réussites tessinoises en treize minutes (48e, 52e et 61e). Mais aussi par un tacle salvateur du joueur haïtien sur Enzo Molebe, quelques minutes avant la pause, alors que le score n’était encore que de 0-1. «C’est pour cela que je suis là, sourit le défenseur central. Pas pour marquer des buts, mais pour bien défendre. C’est ma première tâche. Après, tout ce qui vient offensivement, c’est simplement du bonus.»

«On a une bonne équipe»

Ce succès obtenu à la Tuilière permet aux Luganais de poursuivre leur route en tête de la Super League, en maintenant une avance confortable sur leur dauphin, Young Boys. Et donc à Lugano de s’affirmer plus que jamais comme le candidat numéro un au titre de champion. Ce que Hannes Delcroix souhaite tout de même tempérer. «On a réalisé un beau départ. Après ces trois semaines de pause, on devra de nouveau bien s’engager et rester concentrés pour les matches qui vont suivre. C’est à nous de ne pas lâcher et de vouloir gagner chaque match», ne manque-t-il pas de rappeler, pas plus effrayé que cela par le calendrier chargé qui attend son équipe.

Après la trêve internationale, celle-ci débutera en effet son aventure sur la scène européenne. «C’est vrai qu’il y aura beaucoup de matches. Après, c’est au coach et au staff médical de les gérer. Mais on peut effectuer des rotations. On a une bonne équipe, tout le monde peut jouer et possède les qualités nécessaires pour l’aider.» À devenir championne de Suisse? Réponse en mai.