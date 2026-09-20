Le Lausanne-Sport sombre à domicile face à Lugano

Bastien Feller Journaliste Blick

Pas de miracle pour le Lausanne-Sport ce dimanche à la Tuilière. Lanterne rouge de Super League, les Vaudois ont coulé face à des Tessinois, leaders du championnat, qui n’ont pas eu le temps de douter. S’ils ne menaient qu’un à zéro à la pause, ils ont rapidement fait la différence au retour des vestiaires, inscrivant trois buts entre la 48e et la 61e minute.

Triplé d’un défenseur central!

Le temps pour le défenseur central Hannes Delcroix de compléter le premier triplé de sa carrière (35e, 48e et 52e). Trois buts sur lesquels la défense lausannoise se faisait manger dans l’envie. Le quatrième était ensuite inscrit contre son camp par Karim Sow après un très bon centre tendu de Mattia Zanotti.

Les Luganais dominaient ensuite largement la suite de la rencontre, bien aidés – en avaient-ils besoin? Non – par l’expulsion de Sékou Koné, coupable d’un geste maladroit sur Anto Grgic (50e). Le score aurait même pu être plus lourd pour les Lausannois sans quelques arrêts de Melvin Mastil, notamment en première période.

La pause s’annonce longue pour le LS, qui a manqué l’occasion de quitter sa place de lanterne rouge en ne prenant ne serait-ce qu’un point face aux Tessinois. La reprise n’aura rien de facile puisque les Vaudois joueront à Saint-Gall le 11 octobre. Ce sera sans Sékou Koné, mais aussi sans Karim Sow, qui a reçu son quatrième carton jaune de la saison. Quand rien ne va.