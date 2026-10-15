Tout le monde se dispute le talent de ce Fribourgeois

Tobias Wedermann

Avec déjà onze buts en dix matches ainsi que trois passes décisives, l'attaquant de Young Boys Samuel Essende domine le classement des buteurs de Super League. Juste derrière lui se trouve un autre joueur de YB, prêté à Vaduz: Lutfi Dalipi, âgé de 20 ans. Le Fribourgeois a déjà neuf passes décisives et quatre buts à son actif.

Lors de la saison du titre de Bâle, Xherdan Shaqiri a établi le record de la Super League avec 21 passes décisives; après dix matches de championnat, Lutfi Dalipi en a déjà presque la moitié. Battra-t-il le record de la star bâloise dès sa première saison chez les professionnels? Quoi qu'il en soit, le Glânois fait déjà partie des grandes révélations de cette saison. Le directeur sportif de Vaduz, Franz Burgmeier, a réussi un joli coup avec son prêt.

Une clause de rapatriement à Young Boys

À l'étranger non plus, ses performances ne passent pas inaperçues. Les recruteurs venus observer dimanche dernier à Vaduz les nombreux talents du FC Bâle sont repartis avec le nom de Dalipi écrit en majuscules dans leur carnet, après sa magnifique prestation lors de la victoire 3-0 contre les Rhénans. Selon les informations de Blick, des clubs de Bundesliga, de Serie A et d'Autriche manifestent déjà un intérêt concret pour le Fribourgeois et le suivent attentivement. Sa valeur marchande devrait déjà être nettement supérieure au 1,5 million de francs fixés par Transfermarkt.ch.

La grande question après le départ en trombe de Lutfi Dalipi est la suivante: que va faire Young Boys? Le joueur de 20 ans est sous contrat avec le club bernois jusqu'en 2030. Il disposerait en outre d'une clause de rapatriement qui lui permettrait de revenir dans la capitale dès cet hiver. Par exemple si Alvyn Sanches était vendu lors du prochain mercato et qu'une place se libérait pour le prochain jeune prodige. Les statistiques montrent qu'il pourrait occuper cette place dans le milieu offensif.

Le rêve de jouer avec Young Boys

À YB, on compterait fermement sur ce talent pour l'avenir. Pour le vendre, les clubs étrangers devraient formuler des offres financières convaincantes. Le meilleur buteur de Vaduz n'a jamais caché qu'une apparition sous le maillot de Young Boys faisait partie des grands rêves à court terme de sa carrière de footballeur. Il a figuré sept fois dans le cadre de la première équipe, mais n'a jamais disputé la moindre minute. Chez les Bernois, le jeune joueur de Billens a fait toutes ses classes juniors, mais a longtemps évolué sous les radars. Ce n'est qu'avec les M21 de YB qu'il a percé, attirant l'attention la saison dernière grâce à ses qualités de buteur.

Ces qualités n'ont pas seulement été remarquées par les clubs, mais aussi par les fédérations des équipes nationales. En septembre, Lutfi Dalipi a déjà reçu des convocations du Kosovo et de l'Albanie. Il pourrait également jouer pour le Portugal. Pour l'instant, le milieu offensif a toutefois décidé de rester avec les M21 suisses. Avec des performances comme celle réalisée récemment contre Bâle, l'intérêt des fédérations et des clubs ne risque certainement pas de retomber.