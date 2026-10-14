Lancé à 19 ans avec Saint-Gall face au Lausanne-Sport le week-end dernier, Mostafa Heydari a convaincu pour ses débuts dans l'élite. Une nouvelle étape dans le parcours mouvementé du défenseur afghan.

Florian Raz

Pas de vidéo. Pas même une photo. Lorsque Mostafa Heydari, 19 ans, a été présenté au public saint-gallois avant le match contre le LS dimanche dernier , seul son nom est apparu sur les écrans du stade, accompagné de son numéro 68. Les Brodeurs ne semblaient manifestement pas avoir anticipé des débuts aussi rapides en Super League.

« «Vu ce qu’il montre à l’entraînement, tout le monde savait qu’il serait bon aujourd’hui.» Tom Gaal, défenseur du FC Saint-Gall »

Le jeune défenseur ne s’entraîne avec la première équipe que depuis deux mois. Son apparition n’était pourtant pas totalement une surprise. Ces dernières semaines, Enrico Maassen avait laissé entendre à plusieurs reprises qu’un jeune joueur de son effectif l’impressionnait particulièrement. Et pas seulement pour son parcours atypique.

«Il était un peu nerveux»

Privé de Colin Kleine-Bekel et Chima Okoroji, l’entraîneur saint-gallois n’a pas hésité à lancer Heydari. «On voyait qu’il était un peu nerveux dans les premières minutes», a reconnu Maassen après la rencontre. «Mais c’est normal. C’était la première fois qu’il jouait devant autant de monde. Il a livré des débuts très convaincants.»

Pour Mostafa Heydari, cette première en Super League constitue une nouvelle étape dans un parcours déjà hors du commun. Malgré ses 19 ans, il a traversé de nombreuses épreuves. Sa famille a quitté l’Afghanistan pour l’Iran vers 2008 afin de fuir les talibans. Plusieurs années plus tard, les Heydari ont été expulsés d’Iran et ont entrepris un dangereux périple en direction de l’Europe, via la Turquie et par la Méditerranée.

Arrivé en Suisse en 2016

Comme trois de ses quatre frères, Mostafa Heydari a commencé le football dans la vallée du Rhin, au FC Montlingen. Après l’arrivée de la famille en Suisse en 2016, ce club a joué un rôle important dans l’intégration des garçons en Suisse orientale. Pour Mostafa, il a aussi marqué le début d’un parcours qui pourrait le mener vers une carrière professionnelle.

Enrico Maassen n’est pas surpris de voir Heydari répondre présent sous pression. «Il est d’une telle régularité à l’entraînement que même les joueurs expérimentés disent: “Ce qu’il montre est vraiment exceptionnel.”»

Le défenseur Tom Gaal a lui aussi salué la performance de son jeune coéquipier. «Il n’avait encore jamais joué une seule minute avec nous. Mais croyez-moi, vu ce qu’il montre à l’entraînement, tout le monde savait qu’il serait bon aujourd’hui.»

«Son potentiel est immense»

Pour Maassen, Heydari dispose encore d’une importante marge de progression. «Son potentiel est immense. Il est rapide, technique, possède un excellent pied gauche et une très bonne intelligence défensive. C’est un défenseur très solide.»

Tom Gaal a également tenu à féliciter son coéquipier à sa manière. «Je pense qu’il a mérité sa première prime aujourd’hui. Il peut se faire plaisir avec. On l’apprécie beaucoup, même s’il n’est avec nous que depuis peu. Il a vraiment fait du bon travail.»

Sorti sur blessure

Deux questions restent désormais en suspens. D’abord, quel cadeau de bienvenue Heydari offrira-t-il à ses coéquipiers? Petit-déjeuner, boissons? «C’est à lui de choisir», répond Gaal avec le sourire. «Mais on ne dira pas non s’il apporte quelque chose.»

Reste surtout à savoir quand Mostafa Heydari pourra rejouer. Touché à la tête, il a dû quitter la pelouse après 65 minutes face à Lausanne. «Il a malheureusement reçu un violent coup», a expliqué Maassen. «Nous devons maintenant voir comment il se sent. Il avait très mal.»

Son élan pourrait donc être momentanément freiné. Mais Mostafa Heydari a déjà surmonté des obstacles autrement plus importants.