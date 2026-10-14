Johan Manzambi a fait chavirer le prince William

Le Genevois a fêté son 21e anniversaire en inscrivant son premier but lors de sa première apparition en Champions League. De quoi faire également bondir de joie le prince William, supporter d’Aston Villa.

Florian Raz

Soudain, le prince William ressemble à un supporter de football tout à fait ordinaire. À peine douze minutes de jeu et le voilà qui bondit de son siège. Les poings du prince tournoient frénétiquement dans les airs. La raison de cette explosion de joie? Un jeune Genevois.

Ce mercredi, Johan Manzambi a fêté son 21e anniversaire sous le maillot d’Aston Villa. Comme si c’était la chose la plus naturelle au monde, il l'a fait en inscrivant son premier but dès sa première apparition en Champions League. Ce qui fait perdre un instant contenance au supporter de Villa, le prince William.

Une première victoire à domicile

Johan Manzambi ouvre le score contre Fenerbahçe en voyant son tir être dévié au fond des filets. Les Turcs se procurent des occasions en début de rencontre, mais peu après le 1-0 du Genevois, leur résistance a déjà volé en éclats.

Au final, l’équipe de Birmingham s’impose 6-0. Il s’agit de sa première victoire à domicile cette saison, après quatre tentatives. Pendant que le prince William célèbre dans les tribunes, Manzambi peut effectuer sa fameuse célébration.

Aston Villa sort d’un été marqué par de nombreux départs de joueurs majeurs. Tous ces transferts n’étaient pas vécus comme un choix. Les Villans dépendaient de ces ventes pour respecter les règles financières de la Premier League.

Mais l’équipe de l’entraîneur Unai Emery a également recruté. Nicolas Jackson, par exemple, en provenance de Chelsea. L’attaquant sénégalais inscrit deux buts contre Fenerbahçe. Ou le gardien Zion Suzuki, qui réalise deux arrêts remarquables face aux Turcs dans le premier quart d’heure.

Et puis il y a Johan Manzambi, dont le montant du transfert pourrait atteindre 65 millions de francs. Un record pour un footballeur suisse. Un record pour le SC Fribourg, qui l’a vendu. Un record également pour Aston Villa.

Les supporters de Birmingham l’ont immédiatement adopté. Sur la mélodie du tube des Cranberries «Zombie», sorti en 1994, il possède déjà sa propre chanson auprès des supporters: «He’s in your head. Man-zam-bi!»

Que du plaisir

Tout autre joueur aurait ressenti le poids de la pression. Le Genevois joue comme si tout cela n’était qu’une immense partie de plaisir. Il avait pourtant manqué le début de la saison, blessé. Après trois apparitions en Premier League, il compte déjà un but et deux passes décisives.

Lors de ses débuts en Ligue des champions contre Fenerbahçe, il provoque également le penalty après son but en première mi-temps, que son coéquipier Ross Barkley transforme pour porter le score à 4-0.

Le prince William? Fidèle à sa position de premier héritier du trône, il a déjà retrouvé tout son calme.