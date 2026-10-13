Yann Sommer et Bruges battent l'Inter à San Siro!

Porté par Yann Sommer et Nicolo Tresoldi, Bruges a surpris l'Inter à San Siro (4-3) lors de la 2e journée de Champions League mardi. Lamine Yamal a lui été exceptionnel avec le Barça à Galatasaray (4-1).

A Milan, Yann Sommer a joué un bien vilain tour à son ancien club. L'ancien portier de l'équipe de Suisse, désormais dans les cages du Club Bruges, a certes laissé passer trois buts italiens, mais il a aussi fait quelques parades déterminantes. Et en attaque, Bruges a pu compter sur son jeune attaquant allemand d'origine italienne, Nicolo Tresoldi, auteur d'un triplé. Son remplaçant, Vermant, a inscrit le quatrième but à la 87e.

Lamine Yamal le magicien

Malmené par Galatasaray, le Barça s'est repris. Grâce à Lamine Yamal, passeur décisif pour un succès 4-1. Heureusement que les votes pour le Ballon d'Or sont clos, car avec la performance de Lamine Yamal à Istanbul, l'attribution de la récompense suprême du football ne laisserait pas la place au doute. En deuxième mi-temps et alors que le score était de 1-1, le prodige espagnol a dégoûté la défense turque. Sa passe pour le 2-1 de Fermin était déjà magnifique, mais que dire de son tour de passe-passe sur le 3-1 offert à Gordon à la 53e! Et sur le 4-1 d'Adeyemi à la 63e, le champion du monde aurait pu être crédité d'un deuxième assist.

Mais Barcelone aurait pu se retrouver dans une position délicate si le but de Yilmaz à la 34e n'avait pas été annulé par la VAR pour hors-jeu. Les hommes d'Hansi Flick ont alors compris l'avertissement pour hausser le niveau en deuxième période.

Le Bayern accroché en Norvège

Le Bayern Munich aurait pu faire comme les Catalans à Stavanger contre le Viking, mais ils ont dû se contenter d'un point (3-3). L'expulsion de Michael Olise à la 73e a placé les Bavarois à dix contre onze alors qu'ils menaient 3-2. Et ce après avoir été menés 2-0 en première mi-temps. En dix-sept minutes, un doublé de Harry Kane et une réussite de Luis Diaz entre la 54e et la 71e avaient éteint les Norvégiens. Mais le renvoi de la star française aux vestiaires a offert un regain d'énergie aux Scandinaves qui ont égalisé à la 90e.Arsenal s'est débarrassé de Lille 3-0, Villareal a rpis le meilleur sur Naples 3-1 et l'Atletico Madrid a battu Manchester United 2-0.