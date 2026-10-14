Le PSG a surclassé Manchester City 4-2 à l'Etihad lors de la 2e journée de Ligue des champions. Aston Villa, Liverpool et le Real s'imposent dans leurs matchs respectifs.

Le PSG bat Manchester dans un match de folie, Manzambi brille et Barcola est en feu

Le PSG bat Manchester dans un match de folie, Manzambi brille et Barcola est en feu

AFP Agence France-Presse

Le Paris St-Germain a marqué les esprits mercredi dans le choc de la 2e journée de la Ligue des champions. Le double tenant du titre s'est imposé 4-2 sur la pelouse de Manchester City. Côté suisse, Johan Manzambi a inscrit son premier but dans cette compétition.

Leader de la Premier League avec six succès en six sorties, Manchester City a vécu un véritable cauchemar mercredi soir, en première mi-temps surtout. La troupe d'Enzo Maresca a constaté très rapidement la supériorité du PSG de Luis Enrique: à la 32e minute, les Sky Blues étaient ainsi menés 3-0.

Le récital parisien a démarré à la 13e minute. Un contre éclair était conclu en beauté par Désiré Doué, dont le tir au premier poteau trompait Gianluigui Donnarumma. Moins de deux minutes plus tard, Ousmane Dembélé inscrivait de la tête le 2-0 après un long une-deux avec Doué.

Les hommes de Luis Enrique ont enfoncé le clou à la 32e, sur une frappe puissante de Vitinha. Manchester City a relevé la tête au retour des vestiaires, enflammant même ce match par moments. L'inévitable Erling Haaland y est allé de son doublé, trompant Matvei Safonov aux 53e et 75e minutes. Mais le PSG a su se mettre à l'abri grâce à Maghnes Akliouche (63e, 4-1)

Une première réussie pour Manzambi

La soirée fut également belle pour Johan Manzambi et Aston Villa, qui ont écrasé le Fenerbahçe 6-0 pour décrocher comme le PSG un deuxième succès en deux matches. Le Genevois n'a pas tardé à se mettre en évidence pour son baptême du feu en C1: il a ouvert la marque dès la 12e minute.

Manzambi, qui a trouvé la faille sur une reprise du gauche déviée par un défenseur turc a été remplacé à la 73e minute, juste après le 5-0. Ses coéquipiers Nicolas Jackson et Ross Barkley ont signé un doublé dans le Villa Park de Birmingham, Tammy Abraham scellant le score au bout du temps réglementaire.

Le spectacle fut également au rendez-vous dans la Ville éternelle. L'AS Rome s'est inclinée 4-3 devant le Real Madrid, qui a forcé la décision à la 90e sur une réussite d'Antonio Rüdiger après avoir été mené 3-1 jusqu'à la 81e. Moins de spectacle en revanche à Bodö/Glimt, qui a battu 1-0 le Borussia Dortmund de Gregor Kobel.

Barcola se régale

Liverpool avait réussi une démonstration offensive en début de soirée. Les Reds, vainqueurs de l'Atlético Madrid à Anfield lors de la 1re journée, ont gagné 6-3 à Linz face à l'ASK grâce à un triplé de Bradley Barcola. Ils ont toutefois fait preuve de négligence défensive en concédant trois buts dans la dernière demi-heure.