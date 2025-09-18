À Tourbillon, le spectacle a eu lieu dans les tribunes

Entre maladresses techniques et manque d’occasions, le derby du Rhône a déçu sur le terrain. Mais en tribunes, les ultras valaisans et genevois ont assuré le spectacle, banderoles et piques bien senties à l’appui.

1/5 Les supporters valaisans ont demandé à leurs joueurs de battre Servette. Photo: DR

Bastien Feller Journaliste Blick

Aucun tir cadré après 45 minutes! La statistique fait peur, et elle est tombée à la pause d'un bien triste derby du Rhône entre le FC Sion et le Servette FC mercredi soir à Tourbillon (0-2). Pourtant, tout était réuni pour vivre une belle soirée de football. Enfin presque, car l'horaire prévu du coup d'envoi, 19h, n'assurait pas à tous les intéressés par la rencontre, surtout ceux issus du bout du lac, de vivre le début de la rencontre depuis leur siège.

La Section Grenat, pour ne citer qu'elle, est par exemple arrivée in extremis pour voir Luca Cibelli lancer une partie qui ne restera de loin pas dans les annales. Pour son manque de spectacle, mais aussi pour son déchet technique trop important. Et parfois même ridicule, tant certains contrôles ou passes ratées à quelques mètres de distance pouvaient faire froid dans le dos.

Plusieurs banderoles pour chambrer le camp d’en face

Il n'y avait de ce fait pas besoin de trop tendre l'oreille pour entendre autour de la tribune de presse des plaintes venues des supporters des deux camps. Ceux-ci ont toutefois, à tour de rôle, retrouvé le sourire grâce aux deux groupes ultras. Ces derniers ont en effet assuré le spectacle en tribunes, remplaçant donc efficacement les footballeurs sur le terrain.

Les banderoles, tout comme les engins pyrotechniques, ont été de sortie dans les deux kops. Et en plus de demander à leur équipe de l'emporter, celles-ci avaient pour objectif de chambrer le camp adverse. Sans insulte. Ce qui est à saluer. Le tout en se moquant de l’actualité récente des deux clubs. «La SG (ndlr: Section Grenat) fout la merde, «Les plus malins» (ndlr: un autre groupe de supporters servettiens) n'aiment pas ça», a écrit le Gradin nord en référence aux tensions existantes entre les deux entités de fans genevois.

CC moqué par les Grenat

À l'opposé, les Grenat ont lancé un pic au président sédunois Christian Constantin, lequel s'est blessé au début du mois lors d'un match de gala à Fully. «CC bien meilleur avec un ballon de blanc qu'avec un ballon rond!» Les Valaisans ont ensuite eu le dernier mot en s'attaquant à l'un des points faibles du SFC: ses affluences à domicile. «Du stade plein contre la Roma à presque vide contre Utrecht, la Praille fluctue plus vite que le jet d'eau.»

Bref, le vrai spectacle se trouvait en tribunes mercredi.