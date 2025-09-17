Le Lausanne-Sport a souffert en première période au Tessin, avant de monter le niveau et de ramener un match nul au final logique de Lugano (1-1). Beyatt Lekoueiry a inscrit l'égalisation à la 52e et les Vaudois ne pouvaient pas vraiment prétendre à mieux.

Olivier Custodio et Renato Steffen au duel. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Septante supporters du Lausanne-Sport ont voyagé depuis le canton de Vaud pour assister à cette rencontre dans un Cornaredo encore en chantier, ce mercredi soir. Selon le décompte officiel présenté au stade, il faut encore attendre huit mois et douze jours pour entrer dans la nouvelle arène du FC Lugano et «changer d’ère». Au total, ce sont 2898 fans qui sont venus assister à ce match, très animé en deuxième période avec diverses interventions de la VAR qui risquent de faire parler d'elles dans les jours à venir.

Peter Zeidler, mécontent du match perdu au Letzigrund ce week-end, avait décidé de changer complètement sa ligne d'attaque, Theo Bair et Enzo Kana-Biyik remplaçant Nathan Butler-Oyedeji et Alban Ajdini, tous deux bien décevants face à GC. Les Vaudois récupéraient en outre Jamie Roche, mais pas pour longtemps malheureusement...

Renato Steffen très inspiré pour le 1-0

Lausanne n’a en effet pas eu de chance sur l’ouverture du score. Les Vaudois ont obtenu un corner, botté par Olivier Custodio et dégagé par la défense tessinoise. Jamie Roche, visiblement touché, a alors fait signe qu’il ne pouvait pas continuer, mais les Tessinois ont joué la contre-attaque et, sans leur milieu défensif, les Lausannois ont pris l’eau. Vingt secondes plus tard, Kevin Behrens inscrivait le 1-0 après une merveille d'ouverture de Renato Steffen et une belle passe décisive de Daniel Dos Santos (12e). Du bon travail, mais il n'est pas inutile de signaler que le LS se trouvait à dix à cet instant.

La première mi-temps se terminait sur ce score de 1-0 pour les Tessinois au terme de quarante-cinq minutes globalement sans rythme et presque uniquement marquées par les coups de patte d'un bon Renato Steffen, toujours aussi fort sur les coups de pied arrêtés et les provocations, dans tous les sens du terme. Le LS était lui bien inoffensif durant cette période initiale.

Jamie Roche sort après treize minutes

Peter Zeidler ne réagissait cependant pas à la pause, continuant avec le même onze, ayant déjà été contraint d'opérer un changement à la 13e, dans la foulée de l'ouverture du score tessinoise, lui qui a perdu Jamie Roche. Kevin Mouanga est alors entré au poste de latéral droit, tandis que Brandon Soppy passait à mi-terrain, Olivier Custodio prenant le poste de milieu défensif occupé par le métronome suédois.

Le match s'est emballé en deuxième période, dans le sillage de l'égalisation de Beyatt Lekoueiry après une récupération haute de Brandon Soppy. Le Mauritanien a réussi un joli petit tour de magie face à Ayman El Wafi pour tromper David von Ballmoos et inscrire le 1-1 (52e) face au kop lausannois.

Karim Sow, expulsé, puis gardé en jeu par la VAR

Lugano a alors réagi, Karlo Letica s'interposant bien pour dévier une tête de Kevin Behrens (63e) et les Tessinois allaient même s'énerver très fort à la 64e lorsque l'arbitre Urs Schnyder décidait d'expulser Karim Sow pour un deuxième carton jaune (faute sur Renato Steffen), avant de changer d'avis après avoir visionné la VAR pour un hors-jeu préalable. La raison de la colère luganaise? D'après eux, il n'est pas permis de tourner la décision pour un jaune, même s'il s'agit du deuxième, et même si le hors-jeu est avéré. Qu'importe: Karim Sow retrouvait sa place en défense centrale pour la dernière demi-heure, lui qui s'était dirigé vers la douche avant de faire demi-tour.

Les esprits s'échauffaient alors largement au Cornaredo, et les occasions étaient nombreuses dans une fin de match débridée, mais sans but supplémentaire.

Renato Steffen sort expulsé sur sa civière!

La fin de match a été marquée par une scène malheureuse avec un carton rouge (après intervention de la VAR, encore elle), pour Renato Steffen, alors même que l'attaquant du FC Lugano s'est sérieusement blessé sur l'action, lui qui est allé tacler Karlo Letica après un ballon repoussé par le gardien croate. L'expulsion était 100% justifiée, mais la donner à un homme quittant le stade sur une civière et dont on ne connaissait pas la gravité de la blessure avait quelque chose d'un peu triste pour clore cette soirée... Score final 1-1, un point partout, et Lausanne qui avance (un peu...) au classement, prenant deux points d'avance sur Winterthour, dernier.