Servette gagne face à Sion un derby bien terne

Servette lance-t-il enfin sa saison ce mercredi 17 septembre? A Tourbillon, face à un timide FC Sion, les Grenat ont remporté leur premier match de championnat de la saison.

Le FC Sion manque son rendez-vous. Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

Derby ne rime pas avec spectacle, et cela s'est confirmé ce mercredi à Tourbillon où Sion et Servette n'ont de loin pas fait vibrer les 10'000 spectateurs présents. C'est bien simple, à la pause, aucun tir n'était cadré de chaque côté.

Sans le savoir, Joël Mall réalisait toutefois un arrêt décisif devant un Benjamin Kololli signalé à tort hors-heu par l'un des arbitres assistants de Luca Cibelli (28e). Comme les supporters des deux camps, celui-ci ne pouvait que constater la faiblesse technique d'une première mi-temps sans doute gâchée par l'enjeu de la partie entre deux équipes aux courbes de forme complètement différentes.

Première période sans relief

Servette posait le pied sur le ballon (63%), cherchait à trouver la solution dans la deuxième meilleure défense du pays avant la partie, en vain. Ou presque, puisque les Grenat étaient tout de même crédités de six tentatives, toutes sans danger pour Anthony Racioppi. Le spectacle avait ainsi lieu en tribunes où les ultras des deux camps faisaient part de leur amour pour celui d'en face en surfant sur l'actualité: de l'embrouille dans les sections d'ultras côté grenat à la blessure de Christian Constantin côté sédunois.

Restait donc à espérer vivre des émotions lors de la seconde période. Pour tenter de faire bouger les choses, Didier Tholot décidait de changer trois joueurs. Josias Lukembila remplaçait Ilyas Chouaref, Théo Bouchlarhem prenait la place de Théo Berdayes et Donat Rrudhani, pour sa première avec le maillot du FC Sion, suppléait Benjamin Kololli. Jocelyn Gourvennec ne changeait lui rien.

Samuel Mraz frappe deux fois puis s'en va

Et le Breton voyait son équipe ouvrir la marque à la 59e, sur son premier tir cadré. Samuel Mraz, bien trouvé par un centre côté droit de Lilian Njoh, profitait d'une défense valaisanne désorganisée pour ne laisser aucune chance à Anthony Racioppi. Les Sédunois répondaient directement par Rilind Nivokazi qui, après s'être joué de Dylan Bronn, voyait sa frappe lécher le poteau droit de Joël Mall (61e).

L'on se disait alors que la partie était peut-être enfin lancée, mais c'était sans compter sur un deuxième but de l'international slovaque. Celui-ci profitait d'un cafouillage, suivi par un arrêt miraculeux du portier sédunois, pour trouver le fond des filets (67e). De quoi donner envie à Christian Constantin de quitter Tourbillon avant la fin du match et de tuer les espoirs de retour des Valaisans, lesquels comptaient refaire tomber le rival du bout du lac chez lui cinq ans après. Mais c'est bien le SFC qui a remporté son premier match de la saison, ce mercredi soir.

Prochaine étape pour les deux équipes: le deuxième tour de Coupe de Suisse. Alors que les Grenat iront à Yverdon, les Valaisans se rendront, également samedi, à Berne pour y défier Prishtina Bern.