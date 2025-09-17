L'évidence saute aux yeux depuis le début de la saison: Anthony Racioppi a simplifié son jeu au pied. Le gardien du FC Sion, qui disputera ce soir son premier Derby du Rhône, prend moins de risques, à la demande de son nouvel entraîneur. Et ça paie.

Anthony Racioppi a parfaitement réussi son début de saison, sur sa ligne comme dans son jeu au pied. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Anthony Racioppi ne s'en cache pas, il a eu une discussion avec Didier Tholot durant ses premières semaines au FC Sion, où il est arrivé cet été. Le but de l'échange: trouver le bon dosage pour son jeu au pied. Le gardien genevois est en effet particulièrement doué dans ce domaine, mais restait aussi sur quelques boulettes avec YB dans cet exercice particulier.

Le fait est que quand un gardien rate sa relance, la punition est souvent immédiate. Et il était hors de question de revivre pareil scénario à Sion, tant le gardien se trouve à un tournant dans sa carrière après une année sans jouer entre Hull City et Cologne.

Moins de risques aux pieds

«Oui, on a parlé. Pour moi, il n'y a pas de souci, je m'adapte à ce que demande chaque entraîneur et c'est ainsi ici. C'est sûr que ça me fait prendre moins de risques, donc que ça diminue le nombre d'erreurs», reconnaît le principal intéressé. «C'est un style un peu différent et ça me va très bien aussi.» En clair, plutôt que de chercher la relance courte, et parfois compliquée, le portier simplifie son jeu et saute volontiers une ligne, ce qui réduit les risques.

«On a parlé après le premier match amical à Saint-Pétersbourg, où une de ses erreurs coûte un but», explique Didier Tholot. Le technicien n'est pas fan de ces relances très courtes plein axe et il n'a pas hésité à le dire à son nouveau gardien. «C'est une discussion qu'on a eue, bien sûr. Ce genre de passes, on peut les faire avec un joueur. Mais Anthony a beaucoup de qualité au pied, il faut l'utiliser. On peut facilement gagner du terrain en sautant une ligne», détaille le coach.

Des arrêts qui rapportent des points

La formule est gagnante depuis le début de la saison, avec un gardien qui retrouve la confiance, ce qui était le but, et qui réalise des arrêts décisifs sur sa ligne. «On peut dire qu'Anthony nous a fait gagner des points, oui. A Zurich, au premier match, il fait des arrêts importants en début de match. Et à Berne, dans les moments décisifs en toute fin de partie aussi. On est très contents avec lui», assure Didier Tholot. Avec cinq buts encaissés en cinq matches, Sion possède la deuxième meilleure défense du championnat derrière Saint-Gall (4), avant le match à rattraper de ce mercredi soir.

Photo: Pius Koller

De retour dans le championnat de Suisse, Anthony Racioppi affronte le Servette FC sans émotion particulière ce mercredi. «Je suis né à Genève, c'est ma ville, mais je n'ai jamais joué à Servette», rappelle-t-il, lui qui est parti très tôt à l'Olympique Lyonnais, avant de signer à Dijon. S'attend-il à être un peu chahuté par les supporters grenat ce mercredi pour son premier Derby du Rhône? «Peut-être. Pendant les matches, j'entends l'ambiance bien sûr, mais sans que ça me déstabilise. Honnêtement, ça ne me dérange pas plus que ça», répond-il.

Sion, le bon choix pour lui

Il entend surtout confirmer son bon début de saison et permettre à Sion de grimper encore au classement, ce qui est l'absolue priorité pour lui. «On est bien en ce moment. On a démontré dans nos premiers matches de championnat, et encore dimanche à Winterthour, qu'on était compétitifs. Ma seule pensée, c'est de tout faire pour gagner ce match de mercredi», prévient-il, lui qui est heureux d'avoir signé pour quatre ans à Sion cet été. «Je suis vraiment content de ma décision, oui.»